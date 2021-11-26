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Дарья Повереннова с грустью проводила единственную дочь в Южную Корею

Дарья Повереннова с грустью проводила единственную дочь в Южную Корею
Актриса Дарья Повереннова поделилась свежими снимками со своей единственной дочерью от первого брака. Полина улетает обратно в Сеул. 29-летняя Полина Жигалкина весной этого года решила жить в Сеуле. Девушка переехала работать в незнакомую страну одна. Несмотря на то, что дочь уже не первый месяц находится в Южной Корее, Поверенновой все равно тяжело прощаться с ребенком каждый раз. Недавно Полина навестила маму в Москве. Но уже собралась обратно.
Дарья Повереннова с дочерью Полиной «Неделя пролетела незаметно! Завтра Полина отправляется обратно в Сеул. Хоть мы давным-давно живем не вместе, но щемящее чувство предстоящей разлуки на неопределенное время занимает все мое материнское сердце!..» — призналась актриса. «Но с другой стороны есть выбор дочери, который я очень уважаю! И Полина, конечно, отчаянная девушка! И я даже представить себе не могу, что значит оказаться одной в чужой стране на долгий срок. Я желаю, чтобы все у тебя получилось, моя кошечка! Люблю! И скучаю», — добавила Повереннова.
Дарья Повереннова с мужем и дочерью Полиной «Какие вы хорошие, подруженьки, мамочка и доченька... Рецепта нет, спасают видеозвонки», «Рецепт один, думать, что у наших детей все хорошо», «Это неизбежно, дети растут и пусть будут счастливыми!!! А пережить разлуку наверняка помогут фото, видео и конечно голос по телефону! Удачи ей и Вам покоя на душе», «Такие красавицы! Будьте счастливыми и любимыми, успешными! Нелегко отпускать, но выбор ребёнка надо уважать», — пишут артистке пользователи Instagram. Напомним, ранее муж Дарьи Поверенновой объяснил, почему долго не решался жениться на актрисе. Бизнесмен Андрей Шаронов не хотел очернить память первой жены и боялся, что брак с артисткой может считаться изменой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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