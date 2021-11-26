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День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и молитвы

День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и молитвы

Праздники, посвященные чудотворным ликам Богоматери, отмечаются ежегодно, и 26 ноября православный мир будет чтить икону «Милостивая». На праздничных молебнах каждый сможет вознести молитвы Божией Матери и снискать ее покровительство.


Празднование в честь чудотворного лика Божией Матери «Милостивая» — важное событие в православном мире. В честь иконы проводят торжественную службу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют каждому помолиться высшим силам и соблюсти обычаи праздничного дня, чтобы обрести счастье.

Обычаи праздничного дня

Икона «Милостивая» находится на Кипре, в монастыре на горе Киккос, и второе название чудотворного лика — «Киккская». У святого лика богатая история, связанная с чудесами исцеления императорской семьи, и в день праздника верующие по обычаю приходят на торжественную службу, чтобы попросить у Божией Матери милости и исцеления.

Список с чудотворной иконы находится в московском Зачатьевском монастыре, и паломники со всей страны съедутся для поклонения перед святой иконой. Искренние просьбы во время молебна и после него будут услышаны Небесами.

По обычаю раз в год в день праздника икону «Милостивая» поднимают на самую высокую точку горы и там совершают молебен. Святой лик наполовину закрыт тонким покровом, и в день праздника его приподнимают, чтобы каждый мог узреть чудотворный лик. Монахи, однако, не смотрят на образ.


Праздничный день — время покаяния и раскаяния. Верующие приходят на торжественный молебен с чистыми помыслами и молят Богородицу о всепрощении и даровании счастья. В частных молитвах звучат просьбы об исцелении духовных и телесных недугов, обретении веры и очищении души от негатива.

Молитва лику Божией Матери «Милостивая»

Помолиться перед святым ликом может каждый своими словами. Искренние просьбы будут услышаны, и помощь обязательно придет.

«Пресвятая Богоматерь, всемилостивая защитница, услышь молитву искреннюю. Преклоняемся пред чудесами твоими и просим милости твоей. Царица Небесная, исцели недуги наши да успокой сердца. Защити, Богородица, от бед и невзгод, огради от зла любого. Утешь наши страдания и не дай пойти по пути неверному. Аминь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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