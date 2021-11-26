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День Иоанна Златоустого 26 ноября 2021 года: молитвы святому

День Иоанна Златоустого 26 ноября 2021 года: молитвы святому

Сегодня отмечается день памяти одного из самых известных святых в православии — Иоанна Златоустого. В этот день церковнослужители рекомендуют посвящать свободное время молитве. Пришло время узнать о молитвах данному святому.


В этот день вы можете подарить близким икону Иоанна Златоустого. Она будет выполнять роль семейного оберега. Также она поможет в учебе, получении знаний. Лик святого Иоанна поможет найти истину, отыскать свой путь в жизни. Молитвы святому тоже помогут вам стать мудрее.

Молитва о поисках смысла жизни

Большой проблемой для многих из нас является незнание того, по какому пути лучше идти в этой жизни. Обратитесь к святому с молитвой, чтобы он наставил вас на правильный путь и дал понять, какова ваша духовная ценность:

«Святой отец Иоанн, обращаюсь к тебе за помощью в день памяти о тебе. Донеси молитвы мои и моих близких до Господа да помоги нам всем обрести веру в лучшее. Помоги нашим душам заблудшим найти цель в жизни, связав ее с Господом нашим, Иисусом Христом. Помоги нам стороной обойти речи ложные, сомнения и искушения дьявольские. Да обрету я знания о мире и пойму назначение свое. Аминь».

Молитва о взаимопонимании в семье


Семейные проблемы, которые могли накопиться за долгое время, приводят к недопониманию и отдалению друг от друга. Очень важно прийти к согласию и миру, чтобы не гневить Бога и вновь стать единой семьей. Прочтите сегодня следующую молитву, если вы чувствуете, что мир в семье начинает рушиться или уже рухнул:

«Хранитель семьи, любви и понимания. Услышь меня, Иоанн Златоустый. Помоги мне слова подобрать для того, чтобы выразить свои чувства, попросить прощения у близких за обиды и и все плохое, что мне довелось им сделать. Моли Господа о том, чтобы в семье моей царило добро, спокойствие и мир. Помоги мне стать лучше и показать своим близким любовь мою и заботу».

Молитва от обмана

Еще одна очень простая молитва на удачу в делах и работе, которую можно читать каждое утро перед выходом из дома. Особенно полезной такая молитва будет в сложные дни:

«Святой отец Иоанн, убереги меня от плохих людей, а с хорошими сведи. Дай мне сил разобраться, кто добр, а кто лишь зло несет и разруху в этот мир. Помоги мне в делах моих, да упаси от гнева Господня, от бедности вынужденной и от сомнений. Аминь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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