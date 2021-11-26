Депутаты думы Иркутска предложили вместо стадиона «Пионер» построить корт

Депутаты думы Иркутска предлагают построить корт на месте стадиона «Пионер» в Октябрьском округе Иркутска. Десять тысяч квадратных метров можно отдать под застройку, а две трети участка — под спортивные объекты. Пусть и не в полноценном виде, но жители получат спортивную площадку — за такое решение народные избранники единогласно проголосовали на депутатской комиссии 26 октября. Предложение озвучил депутат , и.о. гендиректора акционерного общества «УКС города Иркутска» Александр Сафронов. При этом в 2020 году жители Октябрьского округа попросили губернатора Иркутской области Игоря Кобзева восстановить стадион, и он обещал помочь.

Соответствующее поручение глава региона озвучил во время прямого эфира летом 2021 года. Перед этим администрация Иркутска приняла решение о проведении онлайн-голосования, которое прошло с 15 июня по 15 июля на портале «Госуслуги». В ходе голосования за объект, который необходимо разместить на территории бывшего стадиона «Пионер» на пересечении улиц Седова и 4-й Советской , иркутяне выбрали «Открытый стадион для занятий различными видами спорта». За этот вариант отдали свои голоса 58% горожан, принявших участие в опросе. На втором месте был вариант размещения здесь общественного пространства с обустройством сквера — 21% голосов. На третьем — строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. За строительство жилья на данной площадке проголосовало менее 1% — три человека. Тогда предполагалось, что решение по дальнейшему развитию территории бывшего стадиона «Пионер» будет принято с учетом пожеланий жителей.

Однако, в депутатском корпусе считают, что правовые механизмы, которые могли бы применить в этой ситуации, уже исчерпаны. Свое мнение по застройке стадиона «Пионер» журналисту IRK.ru озвучил депутат думы Иркутска Александр Друзенко.

Александр Друзенко, депутат думы Иркутска:

— Тема стадиона «Пионер» не первый год на слуху, и скоро мы с активистами отметим второй год знакомства. Правовые механизмы, которые могли бы применить, уже исчерпаны. С одной стороны — обещания застройщика и бывшей администрации построить спортивный объект, с другой — этот участок находится на балансе АО «УКС города Иркутска» и оценен примерно в 100 миллионов рублей. Соответственно, мы пробовали на комиссии с депутатами обсудить вопрос, чтобы заложить в бюджете Иркутска сто миллионов на выкуп этого участка. Но все депутаты отвергли эту идею. УКС не может передать этот участок городу безвозмездно, это может быть интерпретировано как преднамеренное доведение до банкротства. Мне кажется, решение того вопроса кроется где-то посередине. Там 0,8 гектара. Десять тысяч квадратных метров можно отдать под застройку, а две трети участка — под спортивные объекты. Пусть и не в полноценном виде, но жители получат спортивную площадку.

Депутат Александр Сафронов прокомментировал журналисту IRK.ru, что, кроме невозможности безвозмездной передачи земельного участка есть и другая проблема. Это сроки. При строительстве многоэтажных домов подрядчик построит и спортивные площадки рядом. А вот строительство стадиона без привлечения инвесторов займет долгие годы.

Александр Сафронов, и. о. АО «УКС города Иркутска», депутат думы Иркутска:

— Данный земельный участок был внесен в качестве обеспечения уставного капитала акционерного общества УКС еще в 2017 году. И безвозмездно его передать обратно невозможно, потому что в противном случае не будет обеспечен уставной капитал. Должно быть произведено замещение стоимости данного земельного участка, это возможно сейчас только через механизм выкупа участка за счет бюджета города Иркутска. С учетом того, что в бюджете сейчас есть более приоритетные статьи, этот вопрос может растянуться на несколько лет. Поэтому в процессе обсуждения и предложили, что есть более быстрый вариант, при котором соблюдаются интересы и жителей, и акционерного общества. На данном земельном участке застройщик мог бы спокойно построить пять-шесть блок-секций и ни о чем больше не думать. Но мы в диалоге, и УКС предлагает варианты со своей строны — давайте мы построим две блок-секции и построим за счет инвестора-застройщика спортивное ядро с современными спортивными площадками. В таком случае это все реализуемо в течение двух-трех лет. А строительство стадиона может растянуться на многие-многие годы.

Тема возможной застройки стадиона «Пионер» вызвала широкий общественный резонанс. Иркутский блогер Дмитрий Салко на своей странице «ВКонтакте» удивился, что депутаты думы Иркутска поручение губернатора найти решение восстановить стадион интерпретировали, как рекомендацию.

«По мнению одного из членов собрания поручение губернатора звучит не жестко, а рекомендательно. Это невероятно, но это есть в трансляции (с 01:27:50). Значит ли это, что нежесткие поручения можно игнорировать? А после слушаний решили придерживаться варианта, который сформировали уже больше года назад — территорию стадиона застроить двумя жилыми 17-этажными домами и построить крохотный корт, который займет в 14 (!) раз меньше места, чем нынешняя территория стадиона. Да и тот урезанный в 14 раз „спорт-объект“ обещают после постройки жилых домов, которые в седьмой подзоне аэропорта сейчас строить нельзя. А восстанавливать стадион можно уже сейчас. Просим разобраться с судьбой поручения, нежеланием депутатов его исполнять и хоть как-то найти решение», — написал Дмитрий Салко.

Блогер также отметил, что на комиссии была очень широко представлена точка зрения застройщика АО «УКС города Иркутска» и вообще никак не представлена и не отстаивалась точка зрения жителей. Например, в качестве аргументов упоминалось, что рядом уже есть большое спортивное ядро в 500 метрах на территории школы. «На самом деле это маленький стадиончик на закрытой школьной территории на расстоянии более километра от „Пионера“ и с маршрутом вдоль оживленных скоростных трасс», — написал Дмитрий Салко.

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