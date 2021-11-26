Девятилетняя дочь Киркорова пришла в кинотеатр с сумкой за 680 тыс. рублей

Вадим Карасев

Наследница поп-короля Филиппа Киркорова Алла-Виктория сходила в кино с друзьями, прихватив с собой сумку стоимостью 680 тыс. рублей. Соответствующее фото звездный отец выложил на странице в Instagram.

Киркоров посетил премьеру мультфильма "Энканто" вместе с детьми: дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Девочка была одета в розовый костюм модного дома Gucci, состоящего из брюк и куртки, футболку в тон наряда, а на ногах у нее были белые кроссовки. Из аксессуаров она захватила с собой сумку люксового бренда Dolce & Gabbana из коллекции 2015 года c изображением роз и ангелов. Согласно информации Telegram-канала "НеМалахов", примерная стоимость этой вещи составляет 680 тыс. рублей.

"Сегодня отправились на премьеру "Энканто" не стандартным семейным составом. А к нашей компании присоединились школьные друзья!" — прокомментировал снимок певец.

Мартин выбрал для мероприятия синие джинсы, белый лонгслив бренда Gucci и кроссовки такого же цвета. Его отец вышел на публику в белой футболке, брюках карго и кожаной куртке Louis Vuitton коричневого цвета и оранжевыми полосками.

Ранее NEWSTES писал, что у Филиппа Киркорова с детьми возникли проблемы с вылетом из Дубая.