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Девушка набила тату в нестандартном месте и чуть не потеряла сознание, но теперь люди готовы платить за фото с этим тату

Девушка набила тату в нестандартном месте и чуть не потеряла сознание, но теперь люди готовы платить за фото с этим тату

Девушке, которая увлекается татуировкой, предложили внушительную сумму за фото ее тату. Британка нанесла на стопу татуировку, и надо сказать, что сделала она это просто так, ради шутки. Теперь у нее появилось много поклонников, которые просят отправить им снимок ее стопы за деньги.

Фаната оголенный женских ног готовы оплатить фото, но Лилит, так зовут героиню публикации, не планирует зарабатывать таким образом. Любительница тату очень удивляется всему происходящему.

Все началось с того, что девушка выложила ролик в Тик Ток. Оно быстро набрало популярность – его посмотрели без мало 900 тысяч зрителей.


«Это просто странно, что за фото моей ноги мне готовы дать много денег. Такое ощущение, что я получила сотню тысяч сообщений» – говорит блогерша.


Эта татуировка была просто шуткой. Так как деятельность Лилит связана с тату-салоном, она прост решила развлечься. Теперь на ее ступне красуется большой цветок. Девушка смогла оценить болезненность ощущений во время нанесения картинки – это десять баллов из десяти. Даже были моменты, когда она была близка к обмороку.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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