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Дима Билан специально эпатирует публику

Дима Билан специально эпатирует публику
Певец Дима Билан заявил, что сам создает перчинку для шоу-бизнеса. Артист готовится к своему юбилею. 24 декабря артисту исполнится 40 лет. К этой дате он планирует дать большие сольники в Москве и Санкт-Петербурге. В целом же Дима не любитель светских тусовок, его редко можно увидеть на тех или иных мероприятиях. Зато с чувством юмора у певца все отлично. В своем инстаграме он довольно часто публикует забавные кадры или горячие снимки, что очень нравится женской аудитории.
Дима Билан «Я сам создаю фотожабы, могу сфоткаться в трусах. Это добавляет перчинки в шоу-бизнесе», — сказал Билан в прямом эфире виртуальной комнаты «Сберзвука». Также Билан добавил, что много времени проводит в Сети, где изучает новые тренды в области юмора.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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