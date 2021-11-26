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Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков

Вчера в Москве состоялась премьера нового фильма Петра Буслова "Бумеранг". Посмотреть картину пришли Оксана Акиньшина, Светлана Устинова, Ольга Сутулова, Дмитрий Песков, Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон и многие другие. Среди зрителей были и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и официальный представитель МИД РФ Ирина Волк — редкие гостьи светских хроник.

В фильме, в котором снялись Дмитрий Нагиев, Светлана Устинова, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев и Владимир Сычев, рассказывается о художнике-неудачнике, который отчаялся и решил свести счеты с жизнью. Однако попытка для него окончилась неудачей, и теперь ему предстоит заплатить крупную сумму бизнесмену с криминальным прошлым.

Отсылка в названии к картине "Бумер", которая прославила Буслова, не случайна: по его словам, он вместе с героями зашел "на ту же территорию, но уже с новым опытом и с поправкой на время".

В широкий прокат фильм выйдет 2 декабря.


Сергей Гармаш, Алика Смехова и Дмитрий Песков
Ольга Голодец (вторая слева) и Ирина Волк (в центре)


Оксана Акиньшина
Светлана Устинова
Юлия Барановская
Ольга Сутулова
Алика Смехова
Дмитрий Маликов и Елена Изаксон
Григорий Лепс
Марина Юдашкина
Дмитрий Нагиев
Клим Шипенко
Иосиф Пригожин и Валерия


Инна Маликова и Елена Север
Оксана Федорова
Елена Борщева
Александр Робак с женой Ольгой
Дмитрий Красилов


Владимир Сычев
Петр Буслов
Команда фильма "Бумеранг"

 


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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