Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Вчера в Москве состоялась премьера нового фильма Петра Буслова "Бумеранг". Посмотреть картину пришли Оксана Акиньшина, Светлана Устинова, Ольга Сутулова, Дмитрий Песков, Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон и многие другие. Среди зрителей были и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и официальный представитель МИД РФ Ирина Волк — редкие гостьи светских хроник.
В фильме, в котором снялись Дмитрий Нагиев, Светлана Устинова, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев и Владимир Сычев, рассказывается о художнике-неудачнике, который отчаялся и решил свести счеты с жизнью. Однако попытка для него окончилась неудачей, и теперь ему предстоит заплатить крупную сумму бизнесмену с криминальным прошлым.
Отсылка в названии к картине "Бумер", которая прославила Буслова, не случайна: по его словам, он вместе с героями зашел "на ту же территорию, но уже с новым опытом и с поправкой на время".
В широкий прокат фильм выйдет 2 декабря.