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Единому заказчику в сфере строительства прописали правила

Единому заказчику в сфере строительства прописали правила

01:17  Автор: Юлия Сапрыгина



Утвержден порядок передачи Единому заказчику в сфере строительства объектов, в том числе культурного наследия, а также памятников истории и культуры, для реконструкции и капремонта. Соответствующее постановление правительства от 16 ноября 2021 года № 1953 вступает в силу с 26 ноября.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» была создана в конце 2020 года. Она распределяет государственные заказы на строительство объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

По данным Коммерсанта, на июнь 2021 года в ведении Единого заказчика было около 120 объектов площадью 1,8 млн кв. м. Это недострои учреждений, выполнявших ранее функции застройщиков для Минспорта, Минобрнауки, Минкульта и Минздрава.

В том числе, Единый заказчик получил право контролировать возведение 26 объектов культуры, сообщили в августе в пресс-службе компании. Это «музей Мирового океана в Калининграде, филиал Александринского театра в Москве, Академический Малый драматический театр — Театр Европы, консерватория Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и другие», говорится в сообщении.

Законы, вступающие в силу с 26 ноября


Постановление правительство уточняет порядок передачи объектов, в том числе культурного наследия, а также памятников истории и культуры, Единому заказчику для реконструкции и капремонта.

Отмечается, что «объект передается в безвозмездное пользование на время выполнения таких работ по передаточному акту организацией, во владении которой он находится, при наличии согласия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника объекта, и уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#строительство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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