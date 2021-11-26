Фил Спенсер назвал свою «Игру года» в 2021 году





2021 год еще не завершился, но релиз основных проектов, которые были запланированы на этот год, уже состоялся. Microsoft планирует еще в этом году выпустить Halo Infinite, игра выйдет 8 декабря, но Фил Спенсер, похоже, уже определился с «Игрой года» на 2021 год лично для него.

В рамках подкаста с Майором Нельсоном глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что для него «Игра года» — это Psychonauts 2:

Честно говоря, для меня [Psychonauts 2], вероятно, моя игра года – это просто фантастическая игра. На мой взгляд, как фанат Double Fine, это лучшая игра, которую они когда-либо выпускали.

Напомним, ранее Фил Спенсер неоднократно говорил, что является поклонником первой части Psychonauts. Незадолго до релиз Psychonauts 2 руководитель Xbox прошел по обратной совместимости первую часть Psychonauts и, согласно его словам, «был впечатлен тем, как это выглядит».

Отметим, что игра Psychonauts 2 является одним из номинантов на звание «Игра года» по версии The Game Awards 2021.

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