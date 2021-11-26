Фонду «Талант и успех» выделят дополнительные субсидии в 2021 году

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Деньги пойдут на работу редакции печатного СМИ, предназначенного для опубликования нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус» и иной официальной информации. Соответствующее постановление правительства от 16 ноября 2021 года № 1958 вступает в силу 26 ноября.

Образовательный Фонд «Талант и успех» был учреждён в декабре 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства по инициативе президента Владимира Путин.

Задача Фонда — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, одарённых в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Для этого в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов открыли Образовательный центр «Сириус». Ежегодно там принимают до 800 детей от 10 до 17 лет из всех регионов России, сообщается на сайте самого центра.

Законы, вступающие в силу с 26 ноября

Также при центре работает редакция печатного СМИ, которая, в том числе, публикует нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории «Сириус» и иную официальную информацию.

Как отмечается в постановлении кабмина, результатом предоставления субсидии будет являться «площадь полос печатного издания в объеме не менее 290 тысяч кв. см, выпущенных в 2021 году».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

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