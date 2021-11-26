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Глава Банка Англии напомнил Сальвадору о волатильности биткоина

Глава Банка Англии напомнил Сальвадору о волатильности биткоина


Граждане Сальвадора могут пострадать от волатильности биткоина из-за решения властей легализовать цифровое золото. Такое мнение высказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли, сообщает Bloomberg.


Во время встречи со студенческим союзом Кембриджского университета он выразил обеспокоенность принятием латиноамериканской страной биткоина в качестве официальной валюты.


"Что меня больше всего волнует, так это то, понимают ли граждане Сальвадора природу и волатильность валюты, которой они владеют", — подчеркнул Бэйли.


Он добавил, что МВФ, который мониторит риски для глобальных финансовых рынков, недоволен решением Сальвадора.


По его словам, Банк Англии изучает возможность создания собственной цифровой валюты с целью обеспечения гладких онлайн-платежей и предоставления потребителям безопасного способа хранения денег, который будет идти в ногу с технологиями.


"Существуют веские аргументы в пользу цифровых валют, но, на наш взгляд, они должны быть стабильными, особенно если используются для платежей. Для криптоактивов это неверно", — заявил глава центробанка.


Закон о признании биткоина официальной денежной единицей Сальвадора вступил в силу 7 сентября 2021 года. В тот день цена криптовалюты провалилась ниже уровня $47 000, затем котировки снизились до $43 000.


В ходе последовавшего роста цифровое золото обновило исторический максимум на отметках выше $69 000. Это произошло 10 ноября, а уже через шесть дней курс упал ниже $59 000. 26 ноября котировки пробили уровень $55 000.


Напомним, ранее Бэйли заявил, что биткоин "не подходит для мира платежей" и "не имеет внутренней ценности".

# Экономика
По материалам: ForkLog

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