Глава маркетинга Xbox поздравляет всех с Днем благодарения





День благодарения — один из главных праздников в США, с которого начинается настоящий праздничный сезон до Рождества и Нового года. В этом году он выпал на 25 ноября, и в этот день большинство американцев не работают, отмечая праздник в компании ближнего круга друзей и родственников.

Руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг не забыл поздравить в Twitter всех поклонников Xbox с праздником, приложив в качестве иллюстрации одно из фанатских изображений с Филом Спенсером.

Wishing everyone a very Happy Thanksgiving. Hope you are spending your holiday with family, friends, good food, and most importantly making progress on that gaming backlog! 💚🙅🏼‍♂️🦃🎮 (Sorry Phil, but this fan made image was too good to not post 🤣) pic.twitter.com/iruZU5SClJ — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) November 25, 2021



Отметим, что в комментариях к посту Аарона Гринберга можно встретить ответы и поздравления от многих сотрудников подразделения Xbox.