Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава маркетинга Xbox поздравляет всех с Днем благодарения

Глава маркетинга Xbox поздравляет всех с Днем благодарения


День благодарения — один из главных праздников в США, с которого начинается настоящий праздничный сезон до Рождества и Нового года. В этом году он выпал на 25 ноября, и в этот день большинство американцев не работают, отмечая праздник в компании ближнего круга друзей и родственников.

Руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг не забыл поздравить в Twitter всех поклонников Xbox с праздником, приложив в качестве иллюстрации одно из фанатских изображений с Филом Спенсером.


Отметим, что в комментариях к посту Аарона Гринберга можно встретить ответы и поздравления от многих сотрудников подразделения Xbox.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Центробанке обсуждают введение постоянных кредитных каникул для граждан
В Центробанке обсуждают введение постоянных кредитных каникул для
Слух: EA представит на The Game Awards ремастер Mirror’s Edge
Слух: EA представит на The Game Awards ремастер Mirror’s Edge
Microsoft показала первые концепты интерфейсов Xbox
Microsoft показала первые концепты интерфейсов Xbox
Xbox Series X | S по продажам за неделю в Японии приблизились к Playstation 5
Xbox Series X | S по продажам за неделю в Японии приблизились к
Лимитированные версии Gucci Xbox Series X уже распроданы
Лимитированные версии Gucci Xbox Series X уже распроданы
Глава маркетинга Xbox поздравляет всех с Днем благодарения
Глава маркетинга Xbox поздравляет всех с Днем благодарения
Не менее 10 игр дадут бесплатно опробовать на Xbox в рамках The Game Awards
Не менее 10 игр дадут бесплатно опробовать на Xbox в рамках The Game
День Иоанна Златоустого 26 ноября 2021 года: молитвы святому
День Иоанна Златоустого 26 ноября 2021 года: молитвы святому
День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и молитвы
День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и
Unsighted – «жемчужина» из Game Pass, которую вы могли пропустить
Unsighted – «жемчужина» из Game Pass, которую вы могли пропустить
Маляр из Тольятти отдал криптовалютным мошенникам 2 млн рублей
Маляр из Тольятти отдал криптовалютным мошенникам 2 млн рублей
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам

Топ на сегодня

Известняковые карьеры и угольные отвалы дают прибежище бабочкам
Известняковые карьеры и угольные отвалы дают прибежище бабочкам
Morgan Stanley увеличил покупки биткоин-траста Grayscale
Morgan Stanley увеличил покупки биткоин-траста Grayscale
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
Forbes: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский владеют яхтой стоимостью 17 миллионов долларов
Forbes: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский владеют яхтой стоимостью

Еще по теме

Не ждите от юбилейной трансляции Xbox игровых анонсов или новостей об играх
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One
8 лет назад состоялся официальный релиз базовой Xbox One
Дуэйн «Скала» Джонсон приглашает игроков 15 ноября на юбилейный стрим Xbox