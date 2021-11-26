Глобальный релиз Beyond a Steel Sky сорвался из-за проблем с логистикой





Разработчики игры Beyond a Steel Sky планировали выпустить свой проект на игровых приставках Xbox One, Xbox Sereis X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch одновременно во всем мире — 30 ноября. Но логистические проблемы не позволили им это сделать, о чем сегодня сообщило издательство Microids.

Теперь игра выйдет на консолях в следующие сроки:

Великобритания: цифровая версия Switch выйдет 30 ноября, как и планировалось, а все остальные версии — 7 декабря.Северная Америка: цифровая версия Switch выйдет 7 декабря, а все остальные версии — 14 декабря.Австралия и Новая Зеландия: все цифровые версии игры будут выпущены 30 ноября, а физические копии — 17 декабря.Остальной мир: физическая версия Switch выйдет 2 декабря, а все остальные версии — 30 ноября, как и планировалось.

Соответственно, игроки в России на приставках Xbox One и Xbox Series X | S должны получить доступ к игре Beyond a Steel Sky 30 ноября, как и было запланировано изначально. Предварительные заказы на игру пока не открыты в Microsoft Store.

Beyond a Steel Sky

Долгожданное продолжение культовой классики Beneath a Steel Sky от Чарльза Сесила, создателя серии Broken Sword, и Дэйва Гиббонса, иллюстратора легендарного графического романа «Хранители».

Перейти в Microsoft Store

Напомним, что релиз Beyond a Steel Sky состоялся в Steam в июле 2020 года.

Watch this video on YouTube