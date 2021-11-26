Группа «Руки Вверх!» выпустила NFT-коллекцию на Binance

Российская поп-группа «Руки Вверх!» в честь 25-летия представила NFT-коллекцию на маркетплейсе Binance. Об этом ForkLog сообщили представители платформы.

Один из токенов представляет аудиотрек, записанный фронтменом группы Сергеем Жуковым специально для проекта. Его покупатель получит полный набор прав на композицию — он сможет даже выпустить ее под своим именем. Цена токена составляет 10 млн рублей.

Еще один уникальный NFT стоимостью 20 млн рублей позволяет будущему владельцу пожизненно запретить группе исполнять песню «Студент».

В коллекцию также входят:

киоск по продаже кассет и компакт-дисков, отсылающий к эпохе расцвета группы;

винтажная автомобильная магнитола с воспроизводящейся в ней кассетой группы;

три коллекционные фигурки Сергея Жукова в разных образах;

комикс с альтернативным взглядом на клип «Уходи»;

анимированный золотой кулон с логотипом группы.

"Юбилей – хороший повод шагнуть в новую диджитал-эпоху и выпустить коллекцию уникальных лотов, которые существуют только в цифровом формате", – прокомментировал Сергей Жуков.

Все токены доступны для покупки на маркетплейсе Binance NFT с 12:00 МСК 25 ноября.

Напомним, в начале ноября Binance объявила о сотрудничестве с португальским футбольным клубом «Порту» и запуске фан-токенов PORTO.