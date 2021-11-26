Губернатор Иркутской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на личной странице в «Инстаграме» выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей.

Игорь Кобзев:

— Уверен, все обстоятельства трагедии будут тщательно расследованы. Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, вероятной причиной ЧП считается взрыв метано-воздушной смести. Изначально погибшими были признаны 11 шахтеров и шесть спасателей, 38 человек считали пропавшими без вести. Сейчас на месте аварии продолжается спасательная операция. В регионе объявлен трехдневный траур.