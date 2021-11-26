Хиллари Клинтон предупредила о манипуляциях криптовалютами Россией и Китаем

Администрации Джо Байдена необходимо усилить регулирование криптовалют в условиях манипуляций ими отдельными государствами и неправительственными игроками, что дестабилизирует доллар. Об этом заявила бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью MSNBC.

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«Мы мониторим действия не только России или Китая, но и негосударственных структур. Последние либо сами, либо совместно с властями подрывают статус доллара как резервной валюты. Есть много больших вопросов, на которые предстоит найти ответ», — пояснила она.

Клинтон указала на комбинацию «соцсетей, алгоритмов по управлению их настроений и крупных сумм денег, контролирующих определенные криптовалюты».

Интервью повторяет лейтмотив предыдущего выступления Клинтон, в ходе которого она назвала криптовалюты угрозой доллару и стабильности отдельных стран.

Напомним, ФРС, FDIC и OCC в составе Минфина США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году.

Ранее в США сформировали «группу правоприменения в области криптовалют» как структурную единицу Министерства юстиции.



