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Хиллари Клинтон предупредила о манипуляциях криптовалютами Россией и Китаем

Хиллари Клинтон предупредила о манипуляциях криптовалютами Россией и Китаем


Администрации Джо Байдена необходимо усилить регулирование криптовалют в условиях манипуляций ими отдельными государствами и неправительственными игроками, что дестабилизирует доллар. Об этом заявила бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью MSNBC.


https://www.youtube.com/watch?v=CpryzusXnHM

«Мы мониторим действия не только России или Китая, но и негосударственных структур. Последние либо сами, либо совместно с властями подрывают статус доллара как резервной валюты. Есть много больших вопросов, на которые предстоит найти ответ», — пояснила она.


Клинтон указала на комбинацию «соцсетей, алгоритмов по управлению их настроений и крупных сумм денег, контролирующих определенные криптовалюты».


Интервью повторяет лейтмотив предыдущего выступления Клинтон, в ходе которого она назвала криптовалюты угрозой доллару и стабильности отдельных стран.


Напомним, ФРС, FDIC и OCC в составе Минфина США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году.


Ранее в США сформировали «группу правоприменения в области криптовалют» как структурную единицу Министерства юстиции.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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