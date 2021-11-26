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Ирина Дубцова уменьшила себе грудь

Ирина Дубцова уменьшила себе грудь
Певица Ирина Дубцова решилась на кардинальные перемены. Артистка решилась сделать то, о чем говорила последние пару лет. 39-летняя певица сделала себе «новую» грудь. С момента первой операции исполнительницы прошло уже 12 лет. Тогда она была недовольна тем, как её бюст выглядел после беременности и кормления. Она вставила себе импланты, но прошло время и появилась необходимость ещё в одном хирургическом вмешательстве. Пластические хирурги в принципе рекомендуют проводить коррекцию раз в десять лет, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем — как было, например, в случае с Лерой Кудрявцевой. Кроме того, мода на пышную грудь прошла, и артистка захотела вернуть свой естественный объем. В общем поняла, что природа не ошиблась и наградила её идеальными пропорциями.
Ирина Дубцова «Все хорошо. Отхожу от наркоза. Самое классное — что имплантов больше нет! Это было мое решение. Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально, короче. Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность», — рассказала Ирина. Кстати, артистка настаивает, что грудь — это единственная часть тела, которую она в себе изменила с момента участия в шоу «Фабрика звезд». В прошлом СМИ приписывали ей еще сделанную ринопластику и липосакцию. До сих пор, как Ирина показывает идеальную фигуру, в комментариях спорят — похудела певица естественным способом или нет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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