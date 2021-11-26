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Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни

Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
42-летняя фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что вопреки диагнозу смогла родить троих детей. Звезда женского одиночного катания страдает от аутоиммунного заболевания, при котором могут поражаться любые сосуды разного калибра: артериолы, вены, артерии, венулы, капилляры. Ирина научилась принимать свою болезнь и жить с ней. Ей приходится постоянно проходить гормональную терапию. «Я счастливый человек. Я болею васкулитом. Сегодня на приёме у врача, у которого я наблюдаюсь с васкулитом, я узнала, что теперь у меня появилась возможность попробовать сойти с гормонов! Моему счастью не было предела», — отметила Слуцкая. Спортсменка заявила, что иногда жизненные препятствия играют важную роль в нашей судьбе. Одни жалеют себя, другие начинают преодолевать их, чтобы быть счастливыми. Когда фигуристке поставили диагноз, ей говорили, что она не сможет продолжить карьеру и познать счастье материнства. «С васкулитом мне поставили диагноз «бесплодие»... Сейчас у меня трое любимых деток, чему я безмерно рада. Когда меня положили в больницу, врач сообщил, что я больше никогда не буду стоять на коньках», — продолжила призерша двух Олимпиад.
Ирина Слуцкая с семьей После этого вердикта Ирина не бросила любимое дело. Она продолжила тренироваться, выступать и добиваться высоких результатов. «Для меня это был вызов! Золотая медаль, выигранная мной на чемпионате мира в 2005 году после тяжелой болезни, была самой ценной для меня! Сказать, что я была самым счастливым человеком на свете после того выступления, — не сказать ничего», — заверила она. Прославленная фигуристка отметила, что даже во время беременности была вынуждена принимать гормональные препараты. Она постаралась поддержать тех, кто борется с тяжелыми недугами. Королева льда заявила, что никогда не нужно опускать руки. «Меня часто спрашивают: «Как вы переживаете свою болезнь? Что вы чувствуете?» Друзья, счастье каждого из нас зависит от того, как мы смотрим на жизненные трудности: расстраиваемся или видим новые возможности. Я всегда за то, чтобы видеть возможности и идти вперед», — резюмировала Ирина. Поклонники семикратной чемпионки Европы выразили восхищение ее бойцовскими качествами. «Трудности закаляют и расширяют наши возможности», «Ирочка, здоровья! Моя любовь к фигурному катанию началась с вас», «Ирина, вы сильный человек! Желаю вам счастья». «Ирина, я тоже болею васкулитом уже 6 лет. Жуть. И никто не знает, как лечить. Конечно, лечусь, разные препараты пью. Вы для меня пример, смотрю на вас и верю, что всё будет хорошо», «Вы для меня пример борьбы с васкулитом. Я еле ходила. Болею с 2018 года. Даже представить не могу, как Ирина могла выступать. Она герой», — отметили фолловеры Слуцкой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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