Иркутянин осужден на шесть лет за покушение на убийство мужчины из-за ревности

Суд с участием коллегии присяжных заседателей приговорил 28-летнего жителя Иркутска к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев в колонии строгого режима за покушение на убийство мужчины из-за ревности. Решение присяжные приняли единогласно, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Иркутской области.

В ноябре 2020 года подсудимый на почве ревности к своей гражданской жене причинил её знакомому ножевые ранения. Трагедии удалось избежать из-за вовремя оказанной медицинской помощи потерпевшему. Во время следствия мужчина не признал вину в совершении преступления и подал ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.