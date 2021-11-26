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Эксперты назвали самые популярные криптовалюты среди российских пользователей соцсетей

Эксперты назвали самые популярные криптовалюты среди российских пользователей соцсетей


Специалисты компании Brand Analytics проанализировали интерес российских пользователей социальных медиа к теме криптовалют в октябре 2021 года.


Данные: Brand Analytics

Эксперты изучили более 2,4 млрд публичных сообщений, опубликованных в соцсетях за октябрь. Больше всего упоминаний у биткоина - свыше 4,4 млн раз. В тройку лидеров также вошли стейблкоин от Tether и криптовалюта Litecoin.


Данные: Brand Analytics

Также в список самых популярных криптовалют у пользователей из РФ вошли Ethereum, Ripple, Dogecoin, Solana, Monero и другие. Каждую из криптовалют за месяц упомянули более 100 тысяч раз.


Ранее ЦБ РФ оценил ежегодный объем операций россиян с криптовалютами в около $5 млрд и заявил, что они являются наиболее активными пользователями рынка цифровых активов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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