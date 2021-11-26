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Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына

Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
33-летняя певица Юлианна Караулова впервые поделилась кадрами с сыном, на которых видно его лицо. 5-месячный Саша уже снялся в рекламе памперсов. Известная певица Юлианна Караулова в мае 2021 года впервые стала мамой. Звезда родила сына, назвав его красивым именем Александр. Долгое время артистка не показывала лицо малыша публике. Дело в том, что ребенок вскоре после рождения получил возможность сняться в рекламе подгузников. Вероятно, чтобы увеличить интерес публики к новому ролику, Юлианна и скрывала внешность малыша. Сегодня, 26 ноября, реклама вышла в свет, а певица сразу же показала совместные кадры с маленьким Александром в Instagram. Звезда уже предупреждала поклонников, что не публикует фото малыша из-за его участия в «одном проекте».
Юлианна Караулова с сыном Алексом «У Алекса случился актерский дебют! 😍Мы с ним приняли участие в съемке рекламного ролика... Для меня это все было очень волнительно, потому что съемки — процесс долгий и непростой. Но все было организовано очень спокойно и комфортно, с заботой о малыше. И сын показал себя настоящим профессионалом. Мамин маленький актер, 😊»— написала Юлианна. «Какие нежные кадры 😍», «Ну это же милейшество😍😍😍», «Какой красииивый💔💔💔», «Мы всей душой любим тебя и Сашеньку, пускай малыш растет здоровым и на радость, мы очень сильно любим вас!!», «Это просто самое лучшее и безумно милое, что я видела за сегодня😍», - откликнулись подписчики.
Юлианна Караулова с сыном Алексом Напомним, Юлианна Караулова и отец ребенка Андрей Черный уже давно вместе. Они познакомились на шоу «Фабрика звезд». В 2016 году продюсер сделал предложение возлюбленной. Устраивать свадьбу пара пока не собирается. Певица признавалась, что не хочет тратить деньги на торжество. Родители вместе растят малыша. Более того, певица рассчитывала, что сможет спокойно совмещать материнство и работу. Но позже поняла — сыну нужна няня. Хотя во время беременности звезда планировала, что первые полгода они сами со всем справятся.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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