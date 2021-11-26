Камчатских школьников приглашают к участию в губернаторском конкурсе рисунков

Камчатские школьники стали участниками губернаторского конкурса рисунков «Новогодняя Камчатка». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Свои работы в любом жанре и в любой технике могут представить ребята в возрасте от 8 до 12 лет. Задача юных художников – отразить в своем рисунке новогоднее волшебство, показать свой город или поселок в праздничном убранстве, рассказать о традициях встречи праздника.

«Новый год – самый волшебный, красивый и веселый праздник. К нему готовятся заранее. Именно такой подготовкой к встрече Нового года стал губернаторский конкурс детского рисунка «Новогодняя Камчатка» среди обучающихся общеобразовательных организаций края. Создать новогодний образ Камчатского края, выразить любовь к малой родине может каждый маленький житель нашей прекрасной Камчатки», – рассказали в Министерстве образования Камчатского края.

Школьный этап продлится до 19 декабря. Второй этап творческого конкурса (региональный) состоится с 20 по 24 декабря. Жюри будет оценивать конкурсные работы победителей школьного этапа.

Участники, ставшие призерами и победителями, получат призы и дипломы. После подведения итогов выявят трех абсолютных победителей конкурса. Их рисунки будут использованы для изготовления новогодних открыток в следующем году.

Лучшие работы также разместят на краевых официальных сайтах и в социальных сетях.

Конкурс «Новогодняя Камчатка» в регионе проводится второй год. В прошлом году в нем приняли участие более 1600 ребят из всех 14 муниципальных районов края.