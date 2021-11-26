Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Камчатских школьников приглашают к участию в губернаторском конкурсе рисунков

Камчатских школьников приглашают к участию в губернаторском конкурсе рисунков

Камчатских школьников приглашают к участию в губернаторском конкурсе рисунков

Камчатские школьники стали участниками губернаторского конкурса рисунков «Новогодняя Камчатка». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Свои работы в любом жанре и в любой технике могут представить ребята в возрасте от 8 до 12 лет. Задача юных художников – отразить в своем рисунке новогоднее волшебство, показать свой город или поселок в праздничном убранстве, рассказать о традициях встречи праздника.

«Новый год – самый волшебный, красивый и веселый праздник. К нему готовятся заранее. Именно такой подготовкой к встрече Нового года стал губернаторский конкурс детского рисунка «Новогодняя Камчатка» среди обучающихся общеобразовательных организаций края. Создать новогодний образ Камчатского края, выразить любовь к малой родине может каждый маленький житель нашей прекрасной Камчатки», – рассказали в Министерстве образования Камчатского края.

Школьный этап продлится до 19 декабря. Второй этап творческого конкурса (региональный) состоится с 20 по 24 декабря. Жюри будет оценивать конкурсные работы победителей школьного этапа.

Участники, ставшие призерами и победителями, получат призы и дипломы. После подведения итогов выявят трех абсолютных победителей конкурса. Их рисунки будут использованы для изготовления новогодних открыток в следующем году.

Лучшие работы также разместят на краевых официальных сайтах и в социальных сетях.

Конкурс «Новогодняя Камчатка» в регионе проводится второй год. В прошлом году в нем приняли участие более 1600 ребят из всех 14 муниципальных районов края.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Маша Распутина прошлась по известной певице
Маша Распутина прошлась по известной певице
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча изменившуюся фигуру
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA
Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA
Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус самозанятого через сервис Сбербанка
Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам колонии
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам
Доллар США за последние тридцать дней подорожал на шесть рублей
Доллар США за последние тридцать дней подорожал на шесть рублей

Топ на сегодня

В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам

Еще по теме

Педагоги камчатских детсадов повышают свою квалификацию
В Республике Алтай проходит конкурс детских рисунков «Сильные, единые»
Камчатские образовательные организации примут участие в проекте по раздельному сбору мусора
В двух школах Камчатского края появились центры «Точка роста»