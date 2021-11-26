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Китай возвращается к талонам на уголь, как при Мао

Китай возвращается к талонам на уголь, как при Мао

Власти Китая вернули талоны на уголь, исчезнувшие в 1976 году со смертью Мао Цзэдуна. Это произошло из-за сочетания двух факторов: малых запасов топлива и рекордных цен на него. Также повлиял политический конфликт с Австралией, который привел к остановке закупки топлива в этой стране.

Как сообщает Bloomberg, пока в многомиллионном Китае получат талоны лишь 47 тысяч семей. Документ дает право на покупку двух тонн топлива по субсидируемой государством цене. Предполагается, что этого объема хватит до весны, когда необходимость в отоплении будет уже не такой критичной.

Талоны пока что распространяются только в округе Шочжоу в провинции Шаньси. Этот регион считается крупнейшим угледобывающим в Китае, но в связи с зашкаливающими плановыми показателями в этом году региональные власти опасаются дефицита среди своих.

Ruposters писал, что российское правительство позвало китайцев осваивать угольные месторождения Сибири. Компания Shenhua из КНР уже владеет долей в одной из шахт Забайкалья.

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По материалам: uposters.ru

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