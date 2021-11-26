Ксения Бородина заговорила о брачном контракте

Ведущая Ксения Бородина заявила, что брачный контракт обязателен. Звезда шоу «Дом-2» ответила на вопросы своих подписчиков. Разумеется, многих интересовал ее недавний развод с Курбаном Омаровым. Возник вопрос и про брачный контракт. Телеведущая уверена: даже и думать не нужно, лучше его заключать в обязательном порядке — чтобы потом не кусать локти. «Обязательно! Тут даже думать не надо! Это обезопасит вас в будущем. Проходит все — и любовь, и куча жизненных ситуаций, когда мужики уходят и оставляют тебя с голой задницей! Или наоборот!», — эмоционально посоветовала телеведущая.Ксения Бородина За спиной у Ксении Бородиной два брака, которые закончились разводами. Поэтому с темой раздела имущества она знакома прекрасно. Ксения Бородина признавалась, что после расставания с первым мужем испытывала серьезные финансовые неудобства. «Надо было снимать квартиру, платить няне. И оставалось совсем немного денег на остальные расходы, а зарплаты было недостаточно». Что именно стало причиной второго развода, неизвестно. Оба хранят молчание на эту щекотливую тему. Единственное, о чем Бородина говорила не раз, что «после такого» она даже общаться с ним не собирается. В сети лидируют две возможные причины: измены и деньги. В неверности Курбан уже был обвинен однажды — несколько лет назад, когда Теона (общая дочь Ксении и Омарова) только появилась на свет. Тогда телеведущая выгнала мужа из дома и рассказала, что тот встречался с другими женщинами, пока она была беременна. Но спустя время сумела простить супруга. Также в сети высказывают версию, что Бородина поймала отца своей младшей дочери на вранье.