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Ксения Бородина заговорила о брачном контракте

Ксения Бородина заговорила о брачном контракте
Ведущая Ксения Бородина заявила, что брачный контракт обязателен. Звезда шоу «Дом-2» ответила на вопросы своих подписчиков. Разумеется, многих интересовал ее недавний развод с Курбаном Омаровым. Возник вопрос и про брачный контракт. Телеведущая уверена: даже и думать не нужно, лучше его заключать в обязательном порядке — чтобы потом не кусать локти. «Обязательно! Тут даже думать не надо! Это обезопасит вас в будущем. Проходит все — и любовь, и куча жизненных ситуаций, когда мужики уходят и оставляют тебя с голой задницей! Или наоборот!», — эмоционально посоветовала телеведущая.
Ксения Бородина За спиной у Ксении Бородиной два брака, которые закончились разводами. Поэтому с темой раздела имущества она знакома прекрасно. Ксения Бородина признавалась, что после расставания с первым мужем испытывала серьезные финансовые неудобства. «Надо было снимать квартиру, платить няне. И оставалось совсем немного денег на остальные расходы, а зарплаты было недостаточно». Что именно стало причиной второго развода, неизвестно. Оба хранят молчание на эту щекотливую тему. Единственное, о чем Бородина говорила не раз, что «после такого» она даже общаться с ним не собирается. В сети лидируют две возможные причины: измены и деньги. В неверности Курбан уже был обвинен однажды — несколько лет назад, когда Теона (общая дочь Ксении и Омарова) только появилась на свет. Тогда телеведущая выгнала мужа из дома и рассказала, что тот встречался с другими женщинами, пока она была беременна. Но спустя время сумела простить супруга. Также в сети высказывают версию, что Бородина поймала отца своей младшей дочери на вранье.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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