Ксения Собчак нарядила сына в русский костюм, но осталась недовольна

Телеведущая Ксения Собчак поделилась фото 5-летнего сына в русском костюме, который Платон надел для садика. Ксения Собчак раньше не всегда лестно говорила о детях. Но все изменилось, когда телеведущая стала мамой. В браке с Максимом Виторганом у нее родился сын Платон. После развода бывшие супруги договорились, что будут вместе его воспитывать. Не так давно мальчик отметил пятилетие. Родители устроили для него вечеринку в пиратском стиле. Именинник получил много внимания и подарков. В интервью Собчак признавалась, что сын изучает несколько языков. Она также следит за тем, чтобы он правильно питался. Дома у них нет сахара и сладостей. Во время поездок с ними ездит няня. Как оказалось, также наследник телеведущей ходит в садик. Ксения показала, как нарядила его. Платон позировал в национальном костюме. Его головной убор украшал алый цветок. Наряд был из шелка.Платон Виторган «В детском садике нас попросили надеть национальный костюм. Получилось, по-моему, неубедительно 😂😂😂», — поделилась Ксения. Поклонники пришли в восторг от сына Собчак. Многие посчитали, что он подрос. «Балалайки и медведя не хватает для антуража», «Почему не убедительно 🤷первый пацанчик на деревне 😍милаха как всегда 🎉🎉🎉», «Очень убедительно, убедительнее и быть не может❤️ Только гармошки не хватает🎶🔥», «Класс ! Платон первый парень! 🔥🔥🔥», — прокомментировали пост подписчики.Платон Виторган