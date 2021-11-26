Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ксения Собчак нарядила сына в русский костюм, но осталась недовольна

Ксения Собчак нарядила сына в русский костюм, но осталась недовольна

Ксения Собчак нарядила сына в русский костюм, но осталась недовольна
Телеведущая Ксения Собчак поделилась фото 5-летнего сына в русском костюме, который Платон надел для садика. Ксения Собчак раньше не всегда лестно говорила о детях. Но все изменилось, когда телеведущая стала мамой. В браке с Максимом Виторганом у нее родился сын Платон. После развода бывшие супруги договорились, что будут вместе его воспитывать. Не так давно мальчик отметил пятилетие. Родители устроили для него вечеринку в пиратском стиле. Именинник получил много внимания и подарков. В интервью Собчак признавалась, что сын изучает несколько языков. Она также следит за тем, чтобы он правильно питался. Дома у них нет сахара и сладостей. Во время поездок с ними ездит няня. Как оказалось, также наследник телеведущей ходит в садик. Ксения показала, как нарядила его. Платон позировал в национальном костюме. Его головной убор украшал алый цветок. Наряд был из шелка.
Платон Виторган «В детском садике нас попросили надеть национальный костюм. Получилось, по-моему, неубедительно 😂😂😂», — поделилась Ксения. Поклонники пришли в восторг от сына Собчак. Многие посчитали, что он подрос. «Балалайки и медведя не хватает для антуража», «Почему не убедительно 🤷первый пацанчик на деревне 😍милаха как всегда 🎉🎉🎉», «Очень убедительно, убедительнее и быть не может❤️ Только гармошки не хватает🎶🔥», «Класс ! Платон первый парень! 🔥🔥🔥», — прокомментировали пост подписчики.
Платон Виторган
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Полезные свойства люцерны и сферы её применения
Полезные свойства люцерны и сферы её применения
Тина Канделаки жестко высказалась против антипрививочников
Тина Канделаки жестко высказалась против антипрививочников
Ольга Бузова сходит с ума в больнице
Ольга Бузова сходит с ума в больнице
Жена Дмитрия Тарасова борется с обжорством
Жена Дмитрия Тарасова борется с обжорством
Ксения Собчак нарядила сына в русский костюм, но осталась недовольна
Ксения Собчак нарядила сына в русский костюм, но осталась недовольна
MoonPay создал сервис покупок NFT для знаменитостей
MoonPay создал сервис покупок NFT для знаменитостей
Аналитики Huobi назвали модель Stock-to-Flow от PlanB несостоятельной
Аналитики Huobi назвали модель Stock-to-Flow от PlanB несостоятельной
Отчет: халвинг значительно уменьшил влияние майнеров на цену биткоина
Отчет: халвинг значительно уменьшил влияние майнеров на цену биткоина
В Минфине РФ предупредили об изменениях для банков из-за цифрового рубля
В Минфине РФ предупредили об изменениях для банков из-за цифрового
Группа «Руки Вверх!» выпустила NFT-коллекцию на Binance
Группа «Руки Вверх!» выпустила NFT-коллекцию на Binance
Основателю пирамиды «Финико» продлили арест
Основателю пирамиды «Финико» продлили арест
Сельским школам важно обмениваться опытом
Сельским школам важно обмениваться опытом

Топ на сегодня

Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Бирюза: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Предсказания Ванги на 2022 год
Предсказания Ванги на 2022 год
Продюсер Рудинштейн пережил инфаркт и инсульт, он в предкоматозном состоянии
Продюсер Рудинштейн пережил инфаркт и инсульт, он в предкоматозном
Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта
Razer выпускает геймпад для Xbox в стиле Боба Фетта
Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс
Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс

Еще по теме

Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на пиратской вечеринке сына
Собчак впервые показала, как выглядит ее сын
Ксения Собчак поделилась фото годовалого сына
Собчак и Виторган рассекретили имя сына (фото)