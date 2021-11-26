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Лариса Гузеева может получить срок за высказывания о Гаркалине

Лариса Гузеева может получить срок за высказывания о Гаркалине
Ведущая Лариса Гузеева заявила, что умерший от короновируса артист не был привит. Звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что телеведущая Лариса Гузеева может получить уголовный срок за клевету в адрес умершего от коронавируса актера Валерия Гаркалина. Лариса Гузеева и продюсер Евгений Фридлянд обсуждали в соцсетях вопросы вакцинации и коронавируса. Телеведущая, которая была противницей прививок, испытала на себе сложное течение болезни. После новости о смерти Валерия Гаркалина она привела его пример в качестве аргумента о необходимости вакцинации. «Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», — заявила Лариса Андреевна. «У него был купленный сертификат. Он сам признался», — сказал Фридлянд. После этого на ток-шоу Андрея Малахова слова Гузеевой приводились в качестве основного доказательства того, что Гаркалин не был вакцинирован. Родственники артиста вынуждены были оправдываться. Они сообщили, что Валерий Борисович сделал три прививки: «КовиВак» и два компонента «Спутник V».
Лариса Гузеева Телеведущая возмутилась происходящим и взяла свои слова обратно. Актриса призналась, что солгала нарочно. Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал, что слова Гузеевой подпадают под определение клеветы. За это актрису можно привлечь к уголовной ответственности. «Действия телеведущей подпадают под статью 128.1 часть 2 УК РФ «Клевета, совершенная с использованием сети Интернет». Наказание предусмотрено серьёзное: от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на два года. Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае всё может закончиться штрафом», — сказал Алешкин. Родственники Гаркалина обладают всеми необходимыми доказательствами для того, чтобы написать заявление в полицию. Они также могут подать гражданский иск о возмещении морального вреда за репутационные потери. «Ларисе Гузеевой хотелось бы напомнить об ответственности не только юридической, но и человеческой. Ей не стоит забывать, что она является публичным лицом, а ее страница в соцсетях — официальным аккаунтом. Если же Гузеева была не уверена в своих словах, то ей следовало написать оговорку "по моему мнению, которое может не соответствовать действительности... «Будь такая преамбула, сейчас артистке бы ничего не грозило. Впрочем, тогда и самого скандала не случилось бы», — цитирует адвоката КП.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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