Лимитированные версии Gucci Xbox Series X уже распроданы





Несколько недель назад было объявлено, что к 20-летию Xbox компания Microsoft выпускает совместно с Gucci лимитированные версии игровой приставки Xbox Series X. Они поступили в продажу в нескольких магазинах Gucci в разных странах мира. Стоимость таких консолей составляла $10 000 (около 740 000 рублей по текущему курсу). Их уже нельзя приобрести — они все распроданы, что указано на сайте Gucci.

Отметим, что Gucci Xbox Series X были выпущены в количестве 100 штук. В бандле Gucci Xbox Series X шла сама игровая приставка Xbox Series X с узнаваемыми логотипами бренда Gucci по всей поверхности, специальный чемодан для хранения и перемещения консоли и два уникальных по дизайну геймпада.

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