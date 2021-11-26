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Лунный день сегодня 26 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 26 ноября 2021 года

В лунном календаре содержатся рекомендации астрологов, благодаря которым каждый сможет принять сегодня верные решения и избежать неурядиц. Старайтесь всерьез воспринимать все советы, о которых пойдет речь в этой статье.


В этот непростой день больше всего будет везти Знакам Зодиака с самым сильным характером. Постарайтесь научиться чему-нибудь у таких людей — например, стойкости и оптимизму. Сегодня нельзя унывать и бросать важные дела. Трудности не должны выбивать вас из колеи.

Фаза Луны: Этот день нельзя назвать благоприятным, поскольку Луна убывает в Знаке Льва. Наша энергетика ослабнет. Также этот 22 лунный день связан с определенными рисками, поэтому астрологи рекомендуют соблюдать осторожность и избегать излишеств.

Магнитные бури 26 ноября: магнитосфера Земли в спокойном состоянии, вспышек на Солнце не было.

Что принесет удачу сегодня


простые дела;
позитивный настрой;
физические нагрузки;
забота о здоровье;
внешние преображения.

Что отпугнет успех в этот день


вредные привычки;
импульсивность;
невыполненные обещания.

Домашние дела по лунному календарю

Под влиянием Льва людям будет непросто переключаться с одного дела на другое, поэтому успеть сразу несколько дел не получится. Всем, кто работает сегодня, стоит забыть о домашних делах. Тем же, у кого есть время на уборку и наведение порядка, можно заняться подобными делами, но только не торопясь. Астрологи считают, что день подходит для приготовления вкусных и изысканных блюд, создания уютной обстановки. Все получится, если не заниматься делами параллельно. Тем, кто планирует отдохнуть после рабочего дня, лучше не утопать в домашних делах.

Одежда и талисманы в эту пятницу

Энергетика этих суток диктует свои правила. Старайтесь красиво одеться, но при этом максимально тщательно продумать образ. Не надевайте то, что вам не нравится. Женщинам стоит надеть то, что подчеркнет достоинства фигуры. Мужчинам лучше надеть что-то сдержанное, чтобы не провоцировать скандалы.


В качестве талисманов в этот день стоит использовать защитные камни типа оникса или обсидиана. Очень мощную защиту можно будет на себя поставить при помощи серебряных украшений.

Финансы и работа в 22 лунный день

Эта пятница обещает быть удачной в финансовой сфере лишь при условии осторожности и отсутствия спешки. Луна во Льве ненавидит, когда люди берутся за все подряд. Если появится возможность заработать, воспользуйтесь ею. Можно совершать плановые покупки, открывать вклады под выгодные проценты, а также искать дополнительный источник дохода.


Удачно пройдет выполнение несложной работы, которая не требует большой ответственности. Начинать же что-то новое астрологи точно не советуют, особенно если это требует больших вложений сил и времени. Влияние Льва может стать причиной быстрого охлаждения интереса к какому-то делу. Старайтесь доводить до конца то, что начали. Это поможет сохранить и приумножить мотивацию.

Любовь и отношения 26 ноября

Энергетика убывающей Луны во Льве неблагоприятна для выяснения отношений и серьезных разговоров, поэтому сегодня лучше всего настроиться на спокойствие и размеренность. Можно провести время со второй половинкой или в кругу близких друзей, но не заводить неприятных тем.

Переменчивая энергетика этого дня неудачна для коротких романов и флирта. При совершении новых знакомств важен позитивный настрой. Людям будет важно получать лучи добра от окружающих. Если вы будете приятны и добры, окружающие потянутся к вам. Старайтесь избегать агрессивно настроенных личностей.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Позитивный настрой в этот день обеспечен тем, кто верит в лучшее и преисполнен оптимизма. Лев не будет вызывать у нас непонятную и беспричинную грусть и злобу, если только вы сами не станете провоцировать таким эмоции. Тем, кто чувствует прилив сил, можно заняться физическими упражнениями.

Также этот день хорош для тех, кто часто задумывается о своем здоровье. Это наилучший день для начала диет, смены режима, отказа от вредных привычек. Старайтесь относиться к проблемам и неурядицам проще в такие дни, как сегодня.

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По материалам: dailyhoro.ru

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