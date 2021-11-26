Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

С помощью окрашивания волос можно привлечь удачу и процветание, которые особенно важны в конце года. В лунном календаре отражены рекомендации астрологов, которые помогут выбрать самые благоприятные дни для смены имиджа в декабре 2021 года.

Красивые блестящие локоны — это не только заслуга генов, но и тщательный уход за волосами и кожей головы. Наряду с разрекламированными средствами по уходу эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать и народные средства, проверенные временем. С их помощью получится сохранить природную красоту локонов, а благодаря рекомендациям астрологов вы можете сменить прическу и цвет волос без вреда для здоровья.

1 декабря: зима начинается с убывающей Луны в Весах. Это время больше подходит для ухода за локонами. Красить волосы астрологи рекомендуют лишь в том случае, если это необходимо, и доверять такую процедуру профессионалу, а также использовать природные щадящие красители.

2, 3 декабря: ночное светило продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Скорпиона. В эти дни окрашивание волос в темные тона может сказаться на настроении не лучшим образом. Выбирая оттенок, лучше предпочесть более светлые цвета.

4, 5 декабря: Новолуние в Стрельце 5 декабря — не время для смены имиджа. Энергетика Новой Луны ослабляет биополе, и окрашивание может спровоцировать отток жизненных сил. 4 декабря волосы лучше не красить, а использовать временные средства для поддержания оттенка.

6, 7 декабря: начало своего роста Луна проведет в Знаке Козерога. Лучшим днем для окрашивания астрологи называют 7 декабря. В этот день предпочтение отдают светлым и медовым красителям, благодаря которым получится привлечь удачу в личной жизни.

8, 9 декабря: рост Луны продолжается, и эти дни она проведет в Водолее. Изменить цвет волос можно 8 декабря. В этот день удачу принесет мелирование. 9 числа красить волосы — к убыткам, поэтому в четверг лучше поухаживать за локонами и укрепить их с помощью травяных настоев.

10, 11 декабря: Луна набирается сил, перемещаясь в созвездие Рыб. Это время будет не самым подходящим для окрашивания из-за перепадов настроения. Однако смена цвета может стать спасением для тех, кто мечтает вырваться из тесных рамок и настроен решительно.

12, 13 декабря: растущая Луна в союзе с Овном дает сильную энергетику, и окрашивание волос в эти лунные дни должно быть динамичным. Яркие оттенки зарядят оптимизмом, а позитивный настрой поможет привлечь удачу в любых начинаниях.

14, 15 и 16 декабря: три дня Луна проведет в Тельце, и в это время красить волосы — к прибыли. Астрологи рекомендуют выбирать профессионала, чтобы окрашивание не повредило волосам и результат был потрясающим.

17, 18 и 19 декабря: рост Луны продолжается, и 19 декабря будет Полнолуние. Ночное светило будет в Близнецах, и это созвездие будет подталкивать решительным переменам. Красить волосы астрологи рекомендуют 17 и 18 числа, когда энергетика пространства максимально позитивна.

20, 21 декабря: Луна начинает убывать, и эти дни она проведет в созвездии Рака. Окрашивание волос в эти лунные дни нежелательно из-за вероятности стать заложниками плохого настроения. Зато уход за локонами с помощью домашних масок будет эффективным и поможет сохранить красоту волос.

22, 23 декабря: энергетика убывающей Луны во Льве будет подталкивать к переменам, и в такое время окрашивание волос станет спасением. Новый цвет волос придаст уверенности, необходимой для решительных действий. Уместным будет использование натуральных красителей, не вредящих структуре волос.

24, 25 и 26 декабря: Луна переходит в созвездие Девы, и это время подходит для смены имиджа. Окрашивание светлыми оттенками будет предпочтительным для тех, кто находится в поиске любви, а более темные цвета будут уместными для привлечения успеха в деловой среде.

27, 28 декабря: Луна в Весах продолжает убывать, и это время подходит для смены оттенка волос. В приоритете будет спокойные природные оттенки, благотворно влияющие на эмоциональный фон.

29, 30 декабря: Луна в союзе со Скорпионом — время для смены имиджа. В эти дни красить волосы можно в любые оттенки. Особенно привлекательным будет образ, если покрасить волосы в цвета, соответствующие зодиакальной принадлежности.

31 декабря: последний день 2021 года убывающая Луна проведет в созвездии Стрельца. Несмотря на то, что день будет суматошным, он подходит для смены имиджа. Покрасить волосы можно и дома, чтобы выглядеть на праздничной вечеринке привлекательно.