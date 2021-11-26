Мадонна раскритиковала Instagram за цензуру в отношении женской груди

Вадим Карасев

Вчера 63-летняя Мадонна опубликовала в своем инстаграме провокационную фотосессию. Серию кадров, на которых она позирует в нижнем белье на кровати (и даже под ней), подписчики восприняли неоднозначно и даже раскритиковали певицу. Ну а следом в роли критика выступила сама Мадонна — свой гнев она обратила против правил соцсети. Дело в том, что на некоторых снимках были видны соски Мадонны, что запрещено в Instagram, и позже снимки были удалены.

Я заново публикую фотографии, удаленные Instagram без предупреждения или уведомления. Причина, как сообщили моему SMM-менеджеру, заключалась в том, что была открыта небольшая часть моего соска. Меня все еще поражает то, что мы живем в мире, где можно показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которая может быть сексуализирована! Соски питают младенцев! Разве мужской сосок не может восприниматься как нечто эротическое? А как насчет женской задницы, которая нигде не подвергается цензуре? Как хорошо, что мне удалось сохранить рассудок после этих четырех десятилетий цензуры, сексизма, эйджизма и женоненавистничества,

— написала Мадонна, имея в виду годы своей карьеры, за время которой она не раз подвергалась критике за посягательство на моральные устои.

На этот раз певица все-таки предусмотрительно закрыла грудь эмодзи.





Мадонна

Стоит отметить, что цензурирование изображений женских сосков уже давно является темой бурных дискуссий, что даже породило движение #FreeTheNipple ("Освободите соски"), призывающее прекратить табуировать женскую грудь.

В 2012 году в рамках этого движения состоялись митинги, на которых выступали против правила, согласно которому мужчинам разрешается появляться топлес на публике, в то время как для женщин это в значительной степени табу. Такое разное отношение является дискриминацией в отношении женщин, как заявляли активисты. Кампанию тогда запустила режиссер Лина Эско. Она также сняла документальный фильм о том, как гуляет топлес по улицам Нью-Йорка. В последующие годы к кампании примкнули и многие знаменитости, в том числе Майли Сайрус, Лена Данэм, Челси Хэндлер, Рианна, Крисси Тейген и другие.





Надя Бесчетникова