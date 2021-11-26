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Майк Новограц увидел в переназначении Джерома Пауэлла риск для биткоина

Майк Новограц увидел в переназначении Джерома Пауэлла риск для биткоина


После предложения Джо Байдена оставить Джерома Пауэлла председателем ФРС на второй срок на криптовалютном рынке стало расти число медведей. Об этом в эфире CNBC заявил основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц.


Топ-менеджер усомнился в том, что Пауэлл смог осознать экономическую реальность США. По его мнению, рынки пессимистичны в отношении планов Байдена продлить срок полномочий нынешнего главы ФРС.


«Инфляция усилилась […] мы посмотрим, придется ли ФРС двигаться немного быстрее. […] Это ослабит все рисковые активы. […] Это понизит курсы криптовалют, если нам придется повысить ставки намного быстрее, чем мы предполагали», — указал CEO Galaxy Digital.


Новограц отметил риски более агрессивного подхода Пауэлла в денежно-кредитной политике после переназначения. К этому его подтолкнет уход от опасений в получении негативной оценки работы. До решения Байдена глава ФРС склонялся в пользу медленного выхода из монетарных стимулов.


CEO Galaxy Digital выразил оптимизм в отношении долгосрочных перспектив криптоиндустрии после краткосрочных взлетов и падений.


«Количество фирм, которые приходят в это пространство, ошеломляет. Один из крупнейших суверенных фондов принял решение на постоянной основе инвестировать в цифровые активы. Аналогичные разговоры я провел с крупными пенсионными фондами в США», — поделился топ-менеджер.


Напомним, 26 ноября курс биткоина опустился ниже $55 000. 


В октябре Новограц спрогнозировал достижение ценой первой криптовалюты уровня в $500 000 через десять лет и исчезновение к этому времени 75% криптовалют.


Ранее CEO Galaxy Digital назвал биткоин «следующим интернетом», который не хочет пропустить ни один инвестор.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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