Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова

Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Шоумен Максим Галкин поделился курьезными случаями. Артист много лет дружит с Николаем Басковым, поэтому знает о нем больше курьезов, чем кто бы то ни был. Недавно артист поделился уморительной историей о звездном блондине, которая произошла за границей. Сегодня на видеосервисе Premier появился новый выпуск шоу «Блеф», в рамках которого гости делятся забавными событиями из жизни. Каждый из приглашенных должен угадать, какая из рассказанных историй правдива, а какая — выдумка. Так, создатель блога «Стас просто класс» вспомнил, как якобы в нетрезвом состоянии спонтанно вылетел из Санкт-Петербурга в Воронеж. Его собеседник Азамат Мусагалиев стал рассуждать, можно ли действительно совершить в невменяемом состоянии отправиться в путешествие. В ответ ведущий проекта Максим Галкин заявил, что подобные ситуации вполне реальны, и даже привел пример.
Николай Басков «Такая история была с Колей Басковым. Десять лет назад... Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней, — вспомнил комик. — Так вот, он проспал свой самолет. Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку — пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. Телефон сел, зарядки не было. И он, еще не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва. Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль «Большая разница». Ну такое бывает». Впрочем, Стас Круглицкий признался, что все-таки выдумал историю с пьяным перелетом. Зато поделился не менее захватывающим воспоминанием, связанным с отдыхом на Бали. «После бара пошли пешком до дома и по дороге нас догнали два трансвестита на мотоциклах. В какой-то момент один из них на нас прыгнул, посмеялся, и они уехали. Потом мы поняли, что у друга исчез телефон, а у меня — золотая цепочка с шеи. На следующий день мы включили функцию «Найди айфон» и поехали по высветившемуся адресу. Приехали в хостел и стали стучаться во все комнаты. В итоге ворвались в одну и обнаружили там 20 ворованных айфонов и айпэдов. Но телефон друга и мою цепочку так и не нашли», — улыбался блогер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Маша Распутина прошлась по известной певице
Маша Распутина прошлась по известной певице
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча изменившуюся фигуру
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA
Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA
Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус самозанятого через сервис Сбербанка
Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам колонии
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам
Доллар США за последние тридцать дней подорожал на шесть рублей
Доллар США за последние тридцать дней подорожал на шесть рублей

Топ на сегодня

В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам

Еще по теме

Максим Галкин раскрыл правду о запоях Николая Баскова
Максим Галкин мечтает ходить в школу вместо сына (видео)
Максим Галкин порассуждал о моде на программе «Познер»
Максим Галкин ищет себе девушку, красивую и с чувством юмора