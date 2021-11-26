Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова

Шоумен Максим Галкин поделился курьезными случаями. Артист много лет дружит с Николаем Басковым, поэтому знает о нем больше курьезов, чем кто бы то ни был. Недавно артист поделился уморительной историей о звездном блондине, которая произошла за границей. Сегодня на видеосервисе Premier появился новый выпуск шоу «Блеф», в рамках которого гости делятся забавными событиями из жизни. Каждый из приглашенных должен угадать, какая из рассказанных историй правдива, а какая — выдумка. Так, создатель блога «Стас просто класс» вспомнил, как якобы в нетрезвом состоянии спонтанно вылетел из Санкт-Петербурга в Воронеж. Его собеседник Азамат Мусагалиев стал рассуждать, можно ли действительно совершить в невменяемом состоянии отправиться в путешествие. В ответ ведущий проекта Максим Галкин заявил, что подобные ситуации вполне реальны, и даже привел пример.Николай Басков «Такая история была с Колей Басковым. Десять лет назад... Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней, — вспомнил комик. — Так вот, он проспал свой самолет. Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку — пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. Телефон сел, зарядки не было. И он, еще не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва. Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль «Большая разница». Ну такое бывает». Впрочем, Стас Круглицкий признался, что все-таки выдумал историю с пьяным перелетом. Зато поделился не менее захватывающим воспоминанием, связанным с отдыхом на Бали. «После бара пошли пешком до дома и по дороге нас догнали два трансвестита на мотоциклах. В какой-то момент один из них на нас прыгнул, посмеялся, и они уехали. Потом мы поняли, что у друга исчез телефон, а у меня — золотая цепочка с шеи. На следующий день мы включили функцию «Найди айфон» и поехали по высветившемуся адресу. Приехали в хостел и стали стучаться во все комнаты. В итоге ворвались в одну и обнаружили там 20 ворованных айфонов и айпэдов. Но телефон друга и мою цепочку так и не нашли», — улыбался блогер.