Маляр из Тольятти отдал криптовалютным мошенникам 2 млн рублей

Правоохранители Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества после обращения местного жителя, потерявшего средства в попытке инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ.

По версии следствия, маляр из Тольятти увидел в сети рекламу о возможности инвестировать. Злоумышленник убедил его отправить средства на счет якобы для дальнейших вложений в криптовалюты.

Мужчина перевел более двух миллионов рублей, после чего понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Ранее житель Якутска стал жертвой лжеброкеров, которые предложили ему заработать на криптовалютах.