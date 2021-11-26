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Маляр из Тольятти отдал криптовалютным мошенникам 2 млн рублей

Маляр из Тольятти отдал криптовалютным мошенникам 2 млн рублей


Правоохранители Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества после обращения местного жителя, потерявшего средства в попытке инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ. 


По версии следствия, маляр из Тольятти увидел в сети рекламу о возможности инвестировать. Злоумышленник убедил его отправить средства на счет якобы для дальнейших вложений в криптовалюты.


Мужчина перевел более двух миллионов рублей, после чего понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. 


Ранее житель Якутска стал жертвой лжеброкеров, которые предложили ему заработать на криптовалютах.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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