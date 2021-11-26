Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA

27 ноября маркетплейс SpaceSeven и поп-звезда DOROFEEVA представят NFT-игру на конференции The Conference.NFT в Киеве.

SpaceSeven — проект швейцарской продуктово-аутсорсинговой компании Tacans с исследовательским центром в Украине. Открытие маркетплейса состоялось 23 ноября.

SpaceSeven работает на базе блокчейна Concordium (CCD) и поддерживает мобильный кошелек CryptoX Wallet.

Concordium соответствует требованиям швейцарского финрегулятора к идентификации пользователей. При создании кошелька нужно пройти KYC во встроенном сервисе.

В августе 2021 года маркетплейс стал партнером выставки скандинавского искусства ENTER Art Fair 2021. Ее участники создали эксклюзивные работы для галереи SpaceSeven Universes.

В будущем SpaceSeven добавит интеграцию с Ethereum, Solana, Flow и другими популярными блокчейнами. Кроме того, проект планирует разработать инструменты для создания метавселенных и привлечь к сотрудничеству больше знаменитостей.

Напомним, в этом месяце аналитики Grayscale спрогнозировали рост годового дохода метавселенных до $1 трлн.



