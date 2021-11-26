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Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA

Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA


27 ноября маркетплейс SpaceSeven и поп-звезда DOROFEEVA представят NFT-игру на конференции The Conference.NFT в Киеве.


SpaceSeven — проект швейцарской продуктово-аутсорсинговой компании Tacans с исследовательским центром в Украине. Открытие маркетплейса состоялось 23 ноября.



SpaceSeven работает на базе блокчейна Concordium (CCD) и поддерживает мобильный кошелек CryptoX Wallet.


Concordium соответствует требованиям швейцарского финрегулятора к идентификации пользователей. При создании кошелька нужно пройти KYC во встроенном сервисе.


В августе 2021 года маркетплейс стал партнером выставки скандинавского искусства ENTER Art Fair 2021. Ее участники создали эксклюзивные работы для галереи SpaceSeven Universes.


В будущем SpaceSeven добавит интеграцию с Ethereum, Solana, Flow и другими популярными блокчейнами. Кроме того, проект планирует разработать инструменты для создания метавселенных и привлечь к сотрудничеству больше знаменитостей.


Напомним, в этом месяце аналитики Grayscale спрогнозировали рост годового дохода метавселенных до $1 трлн.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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