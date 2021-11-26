Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу

Певица Маша Распутина призналась, что дочь перешла все границы. В семье Маши Распутиной продолжаются скандалы. Дочь звезды стала частой гостьей ток-шоу, в которых в красках рассказывает о своей ужасной жизни. 21-летняя Мария утверждает, что родители плохо с ней обращались, а старший брат по отцу хотел ее изнасиловать... Певица в шоке от откровений наследницы и говорит, что вся эта ложь – только из-за съемок на телеканалах. В частности, в шоу Андрея Малахова. Артистка утверждает, что Мария давно отбилась от рук: начала плохо учиться, не посещала занятия в институте, которые стоили немалых денег, а потом заявила маме, что мечтает стать журналисткой, «чтобы обгаживать всех». Распутина в шоке от слухов, что сама отправила дочь на съемки. «Какой же бред! Надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь... Она сама туда пошла по своей безумной воле, потому что не слушалась нас с мужем никогда и без должного уважения относилась к родительскому мнению и нашим советам… И она пошла на эти грязные передачи. Никакому нормальному человеку такая грязь не нужна», — возмущается певица.Маша Распутина Она даже готова к жесткому ультиматуму, если дочь продолжит ходить на телеканалы и рассказывать свои истории. «Тогда мы с супругом укажем ей на порог. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести нельзя. Но ничего не помогло». Она призналась, что когда узнала про съемки у Малахова, у нее чуть не случился инфаркт. «Знаете, как было? Она уехала и несколько дней ее не было дома. На мои звонки не отвечала. Написала только сообщение: «Не волнуйся, я приеду. У подружки ночую». А сама снималась у Малахова. А ведь мы для нее все делали. Я из-за нее ушла из шоубизнеса и стала заниматься только ей… Если ходить на грязные передачи, человеком не стать» «Знаете, как было? Она уехала, и несколько дней ее не было дома. На мои звонки не отвечала. Написала только сообщение: «Не волнуйся, я приеду. У подружки ночую». А сама снималась у Малахова. А ведь мы для нее все делали. Я из-за нее ушла из шоу-бизнеса и стала заниматься только ей… Если ходить на грязные передачи, человеком не стать», — заявила Мария в интервью «Собеседнику».