Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу

Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Певица Маша Распутина призналась, что дочь перешла все границы. В семье Маши Распутиной продолжаются скандалы. Дочь звезды стала частой гостьей ток-шоу, в которых в красках рассказывает о своей ужасной жизни. 21-летняя Мария утверждает, что родители плохо с ней обращались, а старший брат по отцу хотел ее изнасиловать... Певица в шоке от откровений наследницы и говорит, что вся эта ложь – только из-за съемок на телеканалах. В частности, в шоу Андрея Малахова. Артистка утверждает, что Мария давно отбилась от рук: начала плохо учиться, не посещала занятия в институте, которые стоили немалых денег, а потом заявила маме, что мечтает стать журналисткой, «чтобы обгаживать всех». Распутина в шоке от слухов, что сама отправила дочь на съемки. «Какой же бред! Надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь... Она сама туда пошла по своей безумной воле, потому что не слушалась нас с мужем никогда и без должного уважения относилась к родительскому мнению и нашим советам… И она пошла на эти грязные передачи. Никакому нормальному человеку такая грязь не нужна», — возмущается певица.
Маша Распутина Она даже готова к жесткому ультиматуму, если дочь продолжит ходить на телеканалы и рассказывать свои истории. «Тогда мы с супругом укажем ей на порог. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести нельзя. Но ничего не помогло». Она призналась, что когда узнала про съемки у Малахова, у нее чуть не случился инфаркт. «Знаете, как было? Она уехала и несколько дней ее не было дома. На мои звонки не отвечала. Написала только сообщение: «Не волнуйся, я приеду. У подружки ночую». А сама снималась у Малахова. А ведь мы для нее все делали. Я из-за нее ушла из шоубизнеса и стала заниматься только ей… Если ходить на грязные передачи, человеком не стать» «Знаете, как было? Она уехала, и несколько дней ее не было дома. На мои звонки не отвечала. Написала только сообщение: «Не волнуйся, я приеду. У подружки ночую». А сама снималась у Малахова. А ведь мы для нее все делали. Я из-за нее ушла из шоу-бизнеса и стала заниматься только ей… Если ходить на грязные передачи, человеком не стать», — заявила Мария в интервью «Собеседнику».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Маша Распутина прошлась по известной певице
Маша Распутина прошлась по известной певице
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча изменившуюся фигуру
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA
Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA
Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус самозанятого через сервис Сбербанка
Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам колонии
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам
Доллар США за последние тридцать дней подорожал на шесть рублей
Доллар США за последние тридцать дней подорожал на шесть рублей

Топ на сегодня

В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам

Еще по теме

Маша Распутина рассказала о дочери, которую отселили от семьи
Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Маша Распутина назвала чудовищем Моргенштерна
51-летняя Маша Распутина поразила внешним видом (фото)