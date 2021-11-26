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Маша Распутина прошлась по известной певице

Маша Распутина прошлась по известной певице
Певица Маша Распутина раскритиковала Наталью Власову. Артистка стала членом жюри нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Певица призналась, что ей тяжело ставить участникам низкие оценки. Правда, однажды артистка все же засудила коллегу по сцене. Маше Распутиной не понравилось, как Наталия Власова исполнила песню Александры Пахмутовой «Нежность». Певица не только раскритиковала коллегу, но и поставила ей наименьший балл. «Я могла сделать замечание какому-то участнику, сказать, что мне не хватило энергетики, драйва или лиричности, но при этом поставить хорошую оценку. Я всего один раз поставила ноль. Была там одна, которая замахнулась на гениальное произведение. Я эту участницу вообще знать не знала, мне ее имя совершенно ничего не говорило. Но то, как она спела «Нежность», было ужасно. Замахиваясь на настоящее искусство, человек должен что-то собой представлять! А показывать бездарную, пошлую трактовку своего видения ей никто не давал права. Свои трактовки нужно петь дома, чтобы никто не слышал! Все были в шоке от этого исполнения. И то потом я пожалела, что поставила ей ноль. Думала после съемки, что все-таки надо было поставить ей единицу», — поделилась 57-летняя Распутина.
Маша Распутина По мнению Маши, Наталии нужно выбирать композиции попроще, которые бы она точно вытянула. «Власовой до Распутиной как до солнца. Поймите, нельзя искусство превращать в какашку. То, что сделала эта дама, — какашка», — добавила артистка «Собеседнику». А в целом Распутина мила со всеми участниками проекта. Маша старается всячески подбадривать коллег, поэтому редко ставит плохие оценки. «Я по своей натуре — добрая и милосердная. Всегда сострадаю чужой боли. Для меня «Суперстар!» — это шоу, а не настоящий конкурс. Это же не «Евровидение», где нужно серьезно оценивать участников. И тем более тут принимают участие люди, уже известные всей стране. Витя Салтыков, Алена Апина, Шура давно состоялись: их хиты звучали из всех скважин и утюгов. Как же я могу поставить им ноль? Не могу я, не имею никакого права. Я даже уговаривала всех членов жюри не относиться к происходящему настолько серьезно», — заключила исполнительница.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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