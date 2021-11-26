Метроидвания про енота Trash Ques выйдет на Xbox в декабре





Игра Trash Ques планируется к релизу на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в декабре, пока без точной даты выхода. Игра доступна в Steam с апреля этого года, и там она имеет положительные отзывы, но их всего несколько десятков.

Trash Ques — это метроидвания, в которой предстоит играть за енота на космической станции. Главному герою придется сражаться с роботами и другими обитателями станции. В игре хороший графический стиль и приятное музыкальное сопровождение. Но она весьма непродолжительная, полное прохождение у опытных игроков займет всего около часа.

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Отметим, что в России стоимость игры Trash Ques в Steam всего 82 рубля. Как цена будет на консолях Xbox — не сообщается.