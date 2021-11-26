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Microsoft показала первые концепты интерфейсов Xbox

Microsoft показала первые концепты интерфейсов Xbox


Пользователи, которые внимательно изучают недавно запущенный виртуальный музей Xbox, находят в нем много интересного. В частности, в музее есть «экспонат», посвященный ранним концептам интерфейсов первого Xbox.

Microsoft показывает в музее два варианта интерфейсов первого Xbox, которые в итоге не были использованы в финальной версии консоли.

Первый вариант называется FROG. Посмотреть его работу можно на видео здесь. Ниже можно видеть несколько скриншотов.



Второй вариант называется BLUR. Посмотреть его работу можно на видео здесь. Ниже приводим несколько скриншотов.



Отметим, что в том же музее Xbox опубликованы варианты логотипов, которые рассматривались в качестве возможных для первой консоли Microsoft.

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По материалам: newxboxone

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