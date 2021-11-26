Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом





Несколько дней назад Microsoft уже публиковала рекламу Xbox Series S под слоганом «Просто Next-gen». Главную роль в том видео исполнил известный по своим саркастическим роликам блоггер Хаби Лейм.

Сегодня Microsoft представила второй ролик Xbox Series S из того же цикла с Хаби Леймом. В этом видео блоггер предлагает игрокам сыграть на Xbox Series S в Rocket League, вместо реальной игры в футбол на машинах.

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Xbox Series S — бюджетная версия next-gen консолей Microsoft. Она отличается от Xbox Series X заметно более слабыми техническими характеристиками, но при этом имеет все особенности консолей Xbox нового поколения, вроде быстрой загрузки или Quick Resume. Xbox Series S предлагается по цене в $299.