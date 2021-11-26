Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом

Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом


Несколько дней назад Microsoft уже публиковала рекламу Xbox Series S под слоганом «Просто Next-gen». Главную роль в том видео исполнил известный по своим саркастическим роликам блоггер Хаби Лейм.

Сегодня Microsoft представила второй ролик Xbox Series S из того же цикла с Хаби Леймом. В этом видео блоггер предлагает игрокам сыграть на Xbox Series S в Rocket League, вместо реальной игры в футбол на машинах.


Watch this video on YouTube

Xbox Series S — бюджетная версия next-gen консолей Microsoft. Она отличается от Xbox Series X заметно более слабыми техническими характеристиками, но при этом имеет все особенности консолей Xbox нового поколения, вроде быстрой загрузки или Quick Resume. Xbox Series S предлагается по цене в $299.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC
Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Эти выходные – лучшее время, чтобы играть в Sea of Thieves
Эти выходные – лучшее время, чтобы играть в Sea of Thieves
Больше Rainbow Six Extraction не перенесут — игра «ушла на золото»
Больше Rainbow Six Extraction не перенесут — игра «ушла на золото»
Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Маша Распутина прошлась по известной певице
Маша Распутина прошлась по известной певице
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча изменившуюся фигуру
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином

Топ на сегодня

В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам

Еще по теме

Новый рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
Новый рекламный ролик Xbox Series X — «Новое поколение ждет»
Xbox Series X | S по продажам за неделю в Японии приблизились к Playstation 5