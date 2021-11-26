Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков

Новая вакцина для защиты несовершеннолетних от коронавируса, которую 24 ноября зарегистрировали в России, получила название «Гам-КОВИД-Вак М», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Препарат одобрили для применения среди подростков от 12 до 17 лет включительно. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку им будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.

«Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина „Спутник V“, которой в мире привито уже более 100 миллионов человек, и „Спутник Лайт“. „Гам-КОВИД-Вак М“ так же, как и „Спутник V“, состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день. В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более пяти процентов всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма „дельта“ число случаев неуклонно растет», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что новый препарат прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность. Ведомство зарегистрировало вакцину, основываясь на положительном заключении экспертов.

По мнению международных экспертов, вакцинация подростков не только снижает заболеваемость и число тяжелых случаев в этой возрастной группе, но ведет к снижению заболеваемости среди населения в целом, подчеркнули в пресс-службе. Там отметили, что сегодня COVID-19 более чем у половины несовершеннолетних заболевших протекает с клиническими проявлениями, у многих — в тяжелой форме. По данным ведомства, сейчас в России лечение проходят более 30 тысяч детей с коронавирусом.

Как следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава, регистрация вакцины против коронавируса для подростков действует до ноября 2026 года. Указано, что срок годности препарата — шесть месяцев, хранить его нужно в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов.