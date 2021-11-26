MoonPay создал сервис покупок NFT для знаменитостей

Провайдер криптоплатежной инфраструктуры MoonPay запустил консьерж-службу, чтобы помогать знаменитостям и состоятельным клиентам покупать NFT и цифровые валюты.

Услугами бета-версии сервиса уже воспользовались телеведущий Джимми Фэллон и рэпер Post Malone.

12 ноября Фэллон опубликовал в Twitter фотографию NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club с подписью: «Разрешите поскучать?».

https://twitter.com/jimmyfallon/status/1459164143626424321

Представитель MoonPay подтвердил The Block, что телеведущий является одним из первых клиентов их консьерж-сервиса, однако между ними нет коммерческих отношений.

По данным Etherscan, токен Bored Ape #599 был куплен MoonPay за 46,6 ETH (около $196 000), а затем переведен, предположительно, на адрес Фэллона.

Также за последний месяц стартап отправил четыре транзакции на общую сумму 325,1 ETH ($1,37 млн) на кошелек, контролируемый Post Malone. Представитель MoonPay подтвердил, что рэпер использовал консьерж-сервис для приобретения криптовалюты, а также NFT.

Согласно транзакциям компании на OpenSea, можно предположить, что рэпер Lil Baby купил посредством сервиса токен Bored Ape #129. Позже он использовал его в качестве аватарки в Twitter.

Напомним, в начале недели стартап MoonPay закрыл раунд финансирования Серии А на сумму $555 млн. Его возглавили Tiger Global Management и Coatue. Оценка компании составила $3,4 млрд.