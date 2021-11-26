Моргенштерн отменил свои концерты

Певец Моргенштерн спешно покинул Россию и перенес концерты на следующий год. Исполнителя хита Cadillac в последнее время преследуют неудачи. Недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил исполнителя в продаже запрещенных веществ в социальных сетях. После этого последовала проверка его ресторана. В нем выявили серьезное нарушение – продажу алкоголя без лицензии. Заведение не закрыли, но выписали штраф. Между тем Алишер вместе с женой Диларой и охранниками спешно покинул столицу, отправившись в Беларусь. Директор певца заверил, что там у Моргенштерна была запланирована частная вечеринка. После этого Валеев улетел из Минска в Дубай, где поселился в одной из элитных гостиниц. Сегодня, 26 ноября, артист должен был вернуться в столицу на собственный концерт в клубе GIPSY. Однако это выступление отменили.Моргенштерн «Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали всё, что в наших силах», — сообщается на сайте заведения. Продажи билетов на будущий период также приостановлены, но организаторы предложили альтернативу. Вместо Алишера на сцену выйдет Слава Марлоу, а всем присутствующим выдадут депозит на бар. Историк и публицист Евгений Понасенков высказал свое мнение о произошедшем. Он предложил отправить всех российских рэперов в Африку. «Заявление серьезное. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику в Африке рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, всё ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», — подчеркнул Евгений в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН».