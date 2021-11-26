Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Моргенштерн отменил свои концерты

Моргенштерн отменил свои концерты
Певец Моргенштерн спешно покинул Россию и перенес концерты на следующий год. Исполнителя хита Cadillac в последнее время преследуют неудачи. Недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил исполнителя в продаже запрещенных веществ в социальных сетях. После этого последовала проверка его ресторана. В нем выявили серьезное нарушение – продажу алкоголя без лицензии. Заведение не закрыли, но выписали штраф. Между тем Алишер вместе с женой Диларой и охранниками спешно покинул столицу, отправившись в Беларусь. Директор певца заверил, что там у Моргенштерна была запланирована частная вечеринка. После этого Валеев улетел из Минска в Дубай, где поселился в одной из элитных гостиниц. Сегодня, 26 ноября, артист должен был вернуться в столицу на собственный концерт в клубе GIPSY. Однако это выступление отменили.
Моргенштерн «Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали всё, что в наших силах», — сообщается на сайте заведения. Продажи билетов на будущий период также приостановлены, но организаторы предложили альтернативу. Вместо Алишера на сцену выйдет Слава Марлоу, а всем присутствующим выдадут депозит на бар. Историк и публицист Евгений Понасенков высказал свое мнение о произошедшем. Он предложил отправить всех российских рэперов в Африку. «Заявление серьезное. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику в Африке рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, всё ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», — подчеркнул Евгений в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Моргенштерн отменил свои концерты
Моргенштерн отменил свои концерты
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в

Топ на сегодня

ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом

Еще по теме

Моргенштерн сбежал из России
Моргенштерн лишился своего ресторана
Моргенштерн обратился к адвокату после слов председателя Следственного комитета
Глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого Моргенштерн уехал в Беларусь