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Мозаика из римской виллы в Англии изображает сцены из «Илиады»

Мозаика из римской виллы в Англии изображает сцены из «Илиады»

Мозаика возрастом около 1700 лет из римской виллы в Ратленде оказалась первой найденной в Великобритании мозаикой, на которой изображены сцены из «Илиады» Гомера.

Вилла была обнаружена под пшеничным полем в 2020 году Джимом Ирвином, наткнувшимся на осколки глиняной посуды во время прогулки. В дальнейшем спутниковая съемка, геофизические исследования и раскопки выявили целый комплекс построек, датируемых III–IV веками нашей эры.

Остатки мозаики размером 11 на 7 метров изображают деяния греческого героя Ахилла: его битву с Гектором, триумфальное возвращение с привязанным к колеснице телом поверженного противника и выкуп троянским царем Приамом тела своего сына. «Это, безусловно, самое захватывающее открытие римской мозаики в Великобритании за последнее столетие, — говорит руководитель раскопок Джон Томас, заместитель директора Археологической службы Университета Лестера. — Оно дает нам свежий взгляд на отношения людей в то время, их связи с классической литературой, а также многое говорит нам о человеке, заказавшем это произведение. Он разбирался в классической литературе и имел достаточно денег, чтобы заказать такую работу. Это самое первое изображение гомеровских историй, которое когда-либо находили в Великобритании». Тот факт, что у нас есть более широкий контекст окружающего комплекса, также чрезвычайно важен, потому что предыдущие раскопки на римских виллах позволили получить только частичные изображения подобных поселений, но это, похоже, очень хорошо сохранившийся пример виллы целиком».

Повреждения от пожара и разрывы в мозаике предполагают, что позже это место было повторно использовано и переделано. Другие доказательства включают в себя обнаружение человеческих останков в развалинах, покрывающих мозаику. Считается, что эти захоронения появились после того, как здание было заброшено, и хотя их точный возраст в настоящее время неизвестен, они более поздние, чем мозаика, но размещены в связи со зданием виллы, что предполагает очень поздний римский или раннесредневековый период перепрофилирования этого сооружения.

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По материалам: polit.ru

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