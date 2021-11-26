На коллегии Минпросвещения России обсудили подходы к развитию педагогического образования

В Москве на площадке Московского педагогического государственного университета (МПГУ) прошло заседание коллегии Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

На ней были рассмотрены вопросы развития системы подготовки педагогических кадров в России, состояние и перспективы специального (дефектологического) и психолого-педагогического образования, а также развитие единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

«Когда мы говорим о создании «ядра педагогического образования», речь идет о том, что нужны некие ориентиры в подготовке учителей, которые могут использовать вузы. Это будет способствовать созданию единого образовательного пространства, в том числе в сфере педагогического образования», – сказал Сергей Кравцов.

Он также добавил, что были внесены изменения в закон об образовании, связанные с воспитательной составляющей. Сейчас ведётся большая системная работа, в которую уже включились педагогические вузы, подведомственные Министерству просвещения.

«На совещании в детском центре «Смена» мы говорили о том, что нужно возрождать подготовку вожатых, усиливать её. Это важный воспитательный акцент. Были подготовлены и разосланы соответствующие рекомендации», – сказал Сергей Кравцов.

Ректор МПГУ, вице-председатель и председатель правления Ассоциации развития педагогического образования Алексей Лубков подчеркнул, что подготовка педагогов сегодня играет огромную роль в сохранении традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.

«Педагогов готовят более 200 вузов, ФГОС носят рамочный характер, в них отсутствуют конкретные требования к содержанию и компетенциям. Мы видим разобщённость программ подготовки. Базовое образование является общим для всех граждан нашей страны. И это ещё одно обоснование для создания «ядра подготовки педагогических кадров». Задача согласования программ педагогического профиля вытекает из потребностей нашей системы, и она осознана вузами», – информировал Алексей Лубков.

Уполномоченный при Президенте Российский Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова отметила, что задачи системы образования не могут рассматриваться изолированно, поэтому важно развивать сотрудничество образовательных организаций с общественными объединениями, с благотворительными фондами, с широким кругом других социальных партнёров.

«Важно включить в образовательные программы для будущих педагогов модуль, посвящённый мотивации в образовании, вовлечению ребёнка в образовательный процесс. Школа – не только территория для получения знаний, мы говорим про воспитательный процесс, образование становится платформой для развития и становления личности», – сказала она.

Председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова добавила, что все предложения будут отрабатываться комитетом совместно с Минпросвещения России.

Коллегия одобрила проект методических рекомендаций к подготовке кадров по программам педагогического бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро высшего педагогического образования»).

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин проинформировал о сложностях, которые существуют сегодня в сфере подготовки дефектологических кадров. Коллегией было принято решение создать при Министерстве просвещения Российской Федерации рабочую группу по вопросам развития специального (дефектологического) и психолого-педагогического образования.

Исполняющий обязанности директора Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин доложил об итогах конкурса заявок вузов на статус научно-методического центра единой федеральной системы. Победителем отбора стал 21 вуз: 19 педагогических и два классических университета.