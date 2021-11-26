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Награжденного посмертно спасателя нашли живым в шахте

Награжденного посмертно спасателя нашли живым в шахте

В шахте "Листвяжная" обнаружили живым спасателя, который считался погибшим. Речь идет о помощнике командира взвода горноспасателей Александре Заковряшине, передает РИА "Новости".

Ранее появилась информация, что в шахте нашли пропавшего без вести горняка.

"Был обнаружен спасатель Заковряшин", — заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, Заковряшин пребывает в состоянии средней тяжести. 51-летний спасатель служит в МЧС с 2011 года.

Заковряшин был назван в числе погибших шестерых сотрудников МЧС, награжденных орденами Мужества посмертно. Сейчас он из этого списка исключен.

Ранее сообщалось о 52 погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" — 6 спасателях и 46 горняках.

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По материалам: uposters.ru

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