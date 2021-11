Не менее 10 игр дадут бесплатно опробовать на Xbox в рамках The Game Awards





До мероприятия The Game Awards остается еще 2 недели, оно пройдет 9 декабря. Заявлено, что будет показано немало интересных новинок, плюс уже известно, что на The Game Awards точно представят новый трейлер сериала по Halo.

Игроков ждут и некоторые другие приятные бонусы, приуроченные к The Game Awards. В Microsoft Store за последние недели создано уже более десятка страниц с демо-версиями различных игр, которые указаны в качестве демо-версий на The Game Awards. Соответственно, игроки могут ожидать, что более десятка различных игр можно будет опробовать в дни The Game Awards.

Вот только некоторые из этих игр, которые можно будет опробовать бесплатно на Xbox:

Space Boat TGA21Demo

Space Boat — это юмористическая сюжетная игра, действие которой происходит на межгалактическом круизном корабле, населенном различными формами жизни…

Super Toy Cars Offroad TGA21Demo

Игра Super Toy Cars Offroad уведет серию с накатанной колеи прямо в грязь, песок, снег и другие сложные почвы!…

The Darkest Tales_TGA21Demo

Присоединяйтесь к плюшевому мишке Тедди и его напарнице-фее Искорке в их рискованном приключении сквозь зловещее царство кошмарных снов и ис…

What Lies in the Multiverse TGA21Demo

What Lies in the Multiverse — сюжетное 2D-приключение в жанре драматической комедии. Несмотря на множество веселых мультяшных шуток, сюжет з…

Aspire: Ina’s Tale TGA21Demo

Ина попала в ловушку вечного сна в Башня — здесь она долго пребывала в плену грез. Но что-то ее пробудило. Теперь Ина должна узнать причину …

Aztech_Forgotten_Gods_TGA21Demo

Aztech: Forgotten Gods, приключенческий экшн-игра по вселенной кибер-камня, в котором рассказывается о Ахтли, молодой женщине ацтеков, в ее стремлении стать героем, овладевая силой богов….

JoshJourneyDarknessTotems_TGA21Demo

Josh Journey: Darkness Totems — это нарисованная вручную игра жанра beat’em up про четырех отважных героев, которые используют свои навыки, чтобы победить Кошмарных монстров, используя специальные комбо-атаки в кооперативном игровом процессе….

Nobody Saves the World — TGA21Demo

В этой оригинальной ролевой игре от авторов Guacamelee безликий никто может превратиться в СЛИЗНЯ, ПРИВИДЕНИЕ и даже ДРАКОНА!…

RaccooVenture_TGA21Demo

Духовный преемник жанра платформера collectathon 3D. Исследуйте, чтобы найти все спрятанные предметы коллекционирования, разгадывать секреты, решать головоломки и находить новые наряды, чтобы персонализировать милого героя…

Treasures of the Aegean TGA21Demo

Что произошло с минойской цивилизацией? Спец по паркуру Мария Тейлор и охотник за сокровищами Джеймс Эндрю отправляются искать ключи к тайнам забытого королевства, попавшего в безвыходную временную петлю….

