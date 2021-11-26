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Новый штамм коронавируса может вытеснить «дельту», заявили в Роспотребнадзоре

Новый штамм коронавируса может вытеснить «дельту», заявили в Роспотребнадзоре

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


21:04  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил вероятность, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 может вытеснить «дельту» в силу своего активного распространения, передает РИА «Новости».

B.1.1.529 впервые выявили в середине ноября в Ботсване и ЮАР. Позже вирус проник в Израиль и Гонконг. Позднее британские ученые предупредили, что новая модификация коронавируса содержит 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость вируса к вакцинам.

Хафизов отметил, что ученые уже изучают этот штамм, в том числе в части возможности его нейтрализации антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесенным ранее заболеванием.

«Мы пока не знаем, насколько хорошо этот вариант будет распространяться в странах с более высоким уровнем вакцинации, чем в ЮАР, где лишь 25% полностью вакцинированы, — пояснил Хафизов. — Впрочем, большое количество людей в Южной Африке уже переболели коронавирусной инфекцией, но судя по всему это не спасает от роста заболеваемости в стране».

Новый штамм COVID-19 может снижать эффективность антител, считают в Роспотребнадзоре


По последним данным, в Южной Африке идентифицированы 77 человек, которые имеют в крови этот вариант вируса. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один — в Гонконге (прибывший из ЮАР).



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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