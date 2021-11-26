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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 ноября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 ноября 2021 года

Нумерологический прогноз на этот день поможет вам узнать, где прячется удача и каков наикратчайший путь к достижению целей. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы стать успешнее в любви, в делах и в работе.


Эту пятницу можно смело назвать позитивным днем. Если у вас будет плохое настроение или придется пережить какие-то трудности, старайтесь больше общаться с позитивными людьми. Также это прекрасный день для снятия энергетических блоков. В этом вам помогут шесть простых методик и советов.

Число-покровитель 26 ноября 2021 года

Начинается 330 по счету день года. Его энергетика напрямую зависит от числа-покровителя, узнать которое поможет простой расчет. Нужно сложить все цифры даты и прибавить в конце 5 — порядковый номер пятницы: 2+6+1+1+2+0+2+1+5=20. 2+0=2.

Двойка у руля, а это означает, что у нас с вами нет времени расслабляться, ведь это число, символизирующее движение к целям и самостоятельность. Никто сегодня не сделает за вас вашу работу и не решит ваших проблем. Если вы попробуете достичь всего сами, Вселенная вознаградит вас. Главным символом этого дня становится дорога, которая олицетворяет путь к мечте, к решению проблем. Старайтесь не полагаться на фортуну и случайности. В любой трудной ситуации проявляйте осторожность.



События 26 ноября из прошлого

26 ноября 1394 года Сеул стал столицей Кореи. В такие дни, как сегодня, могут происходить очень важные события.

26 ноября 1939 года произошёл Майнильский инцидент. Это событие стало формальным поводом для начала Советско-финской войны. Сегодня любая мелочь может стать причиной конфликтов. Двойка не сможет нас уберечь от стычек с недоброжелателями.

26 ноября происходило много катастроф с участием воздушных средств передвижения. В 1979 году в Саудовской Аравии самолет с 156 людьми на борту врезался в скалы. В 1980 году в Казани вертолет упал прямо на трамвай. В 1991 году в Бугульме произошла авиакатастрофа по причине невыполнения всех требований безопасности. Сегодня нумерологи советуют вам быть осторожнее за рулем. По возможности не отправляйтесь в дальние путешествия.

Советы нумерологов на эту пятницу

Старайтесь быть учтивыми с окружающими. Грубость и неуважительное поведение могут привести к тому, что против вас ополчатся все вокруг.


Приостановите разработку принципиально новых идей на работе и в бизнесе. Двойка поощряет умственный труд, но лучше заниматься уже начатыми ранее проектами.

Эксперты рекомендуют здраво оценивать свои возможности. Сегодня лучше не рисковать и не думать, что вам под силу решить любые проблемы. Небольшая толика сомнений будет полезной.

В кризисных ситуациях не нужно никого просить о помощи. Особенно это касается тех людей, с которыми у вас напряженные отношения.

В любовной сфере большие проблемы ждут тех из нас, кто обладает стереотипным мышлением.

Обычно все мы уделяем большое значение внешнему виду, но сегодня наполнение значит больше внешней оболочки. Двойка сделает большинство из нас более внимательными к поступкам.  

Будьте стремительными, целеустремленными, смелыми. Число 2 любит, когда люди не ждут у моря погоды, а сами формируют события своей жизни.

Талисманы удачи на 26 ноября

Главный талисман удачи на сегодня — алмаз. Данный минерал укрепит вашу веру в себя и установит мощную защиту от врагов и недоброжелателей. В сочетании с серебряными украшениями эффект будет еще более мощным.

Игральные кости. Это отличный талисман финансового успеха, который можно носить в кошельке или в сумке.

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По материалам: dailyhoro.ru

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