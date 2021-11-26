Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии

Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии

Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии

В Москве около 18 тысяч девятиклассников примут участие в тренировочном ОГЭ по географии, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Это первый тренировочный ОГЭ, который пройдет 27 ноября. Для всех участников будут подготовлены рабочие места и компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением без доступа в интернет. 

«В тренировочном экзамене примут участие школьники, которые зарегистрировались на ОГЭ по географии до 1 ноября. Участие в тренировочном экзамене позволит обучающимся оценить свою готовность к экзамену, а также познакомиться с процедурными и технологическими особенностями проведения ОГЭ в компьютерной форме», – сказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Все задания контрольных измерительных материалов будут предоставлены в электронном виде. По желанию участников задания с развернутым ответом могут выполняться, как и раньше, на бумажных бланках ответов.

Результаты тренировочного ОГЭ по географии будут известны не позднее 3 декабря. 

Следующее тренировочное мероприятие состоится 18 декабря. Это будет тренировочный экзамен по английскому языку. В феврале следующего года ребятам предстоит написать пробный ОГЭ по физике, а в марте – по математике. 

Расписание тренировочных экзаменов и подробную информацию можно найти на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Тренировочные мероприятия». Если появятся вопросы, то задать их можно, позвонив в информационно-консультационный центр РЦОИ: +7 (499) 653-94-50.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Моргенштерн отменил свои концерты
Моргенштерн отменил свои концерты
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в

Топ на сегодня

ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом

Еще по теме

В Подмосковье 487 школьников примут участие в тренировочном ЕГЭ по информатике
В Москве около 15 тысяч школьников приняли участие в тренировочном ЕГЭ по информатике
В Подмосковье более 400 школьников приняли участие в тренировочном ЕГЭ по информатике в компьютерной форме
Рособрнадзор впервые опробует ЕГЭ по информатике на компьютерах