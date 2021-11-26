Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии

В Москве около 18 тысяч девятиклассников примут участие в тренировочном ОГЭ по географии, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Это первый тренировочный ОГЭ, который пройдет 27 ноября. Для всех участников будут подготовлены рабочие места и компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением без доступа в интернет.

«В тренировочном экзамене примут участие школьники, которые зарегистрировались на ОГЭ по географии до 1 ноября. Участие в тренировочном экзамене позволит обучающимся оценить свою готовность к экзамену, а также познакомиться с процедурными и технологическими особенностями проведения ОГЭ в компьютерной форме», – сказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Все задания контрольных измерительных материалов будут предоставлены в электронном виде. По желанию участников задания с развернутым ответом могут выполняться, как и раньше, на бумажных бланках ответов.

Результаты тренировочного ОГЭ по географии будут известны не позднее 3 декабря.

Следующее тренировочное мероприятие состоится 18 декабря. Это будет тренировочный экзамен по английскому языку. В феврале следующего года ребятам предстоит написать пробный ОГЭ по физике, а в марте – по математике.

Расписание тренировочных экзаменов и подробную информацию можно найти на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Тренировочные мероприятия». Если появятся вопросы, то задать их можно, позвонив в информационно-консультационный центр РЦОИ: +7 (499) 653-94-50.